Naď: Slovensko podporuje suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny

Bratislava 11. februára (TASR) - Slovensko podporuje suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny. Uviedol to minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) na rokovaní s ukrajinským veľvyslancom v SR Jurijom Muškom. Rozprávali sa o bilaterálnej spolupráci v oblasti obrany a bezpečnosti aj v kontexte aktuálnej situácie na hraniciach Ukrajiny. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Náš postoj voči Ukrajine je jasný a neochvejný – plne podporujeme jej suverenitu a územnú celistvosť v rámci medzinárodne uznávaných hraníc, ako aj reformný proces smerom k Európskej únii a Severoatlantickej aliancii," deklaroval Naď.



Poznamenal, že ozbrojený zásah voči Ukrajine by mal obrovské následky nielen na Európu, ale aj na celý euroatlantický priestor. Jedinú cestu a spoločný záujem preto minister vidí v diplomatickom dialógu a deeskalácii napätia.



Na ministerstve obrany vyhodnocujú možnosti, ako pomôcť Ukrajine v tejto situácii. "Záleží mi na tom, aby sme aj takýmto spôsobom preukázali solidaritu s Ukrajinou, našou susednou krajinou, a našli takú podporu, ktorá bude pre ukrajinských partnerov užitočná," skonštatoval Naď.



V súvislosti so situáciou na Ukrajine šéf rezortu obrany zdôraznil nutnosť pokračovať vo zvyšovaní pripravenosti a schopnosti rozhodne reagovať na všetky možné scenáre. Ocenil aj prebiehajúce diskusie medzi spojencami na multilaterálnej úrovni. "Úzka spolupráca a koordinácia všetkých je pre transatlantické partnerstvo kľúčová," podotkol Naď. Je presvedčený, že NATO je najlepšou platformou na jednotný postup pri riešení súčasnej situácie.



Budúci týždeň bude Naď rokovať spoločne s ukrajinským ministrom obrany a ostatnými ministrami obrany členských krajín NATO.