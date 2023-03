Naď: SR podporuje iniciatívu na dodanie munície pre Ukrajinu

Bratislava 22. marca (TASR) - Slovensko plne podporuje európsku iniciatívu na urýchlené dodanie a spoločné obstarávanie munície pre Ukrajinu, ktorej nevyhnutnou súčasťou sú aj opatrenia na zvýšenie výrobných kapacít európskeho obranného priemyslu. Vyhlásil to dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď po stredajšom stretnutí s eurokomisárom pre vnútorný trh EÚ Thierrym Bretonom v priestoroch zbrojárskeho podniku ZVS Holding v Dubnici nad Váhom.



"Náš obranný priemysel je pripravený prispieť k tomuto úsiliu a naopak, EÚ má nástroje, ako motivovať priemysel výrobu navýšiť. Hovoríme pritom o potrebe značnej investície," poznamenal. Týmto krokom by podľa neho mohli zároveň vzniknúť desiatky nových pracovných miest.



Delegácia rokovala o konkrétnych možnostiach navýšenia produkcie delostreleckej munície určenej pre Ukrajinu. "Počas návštevy dubnického závodu sa eurokomisár bližšie oboznámil so stavom výrobných kapacít slovenského obranného priemyslu a potrebami pre jeho ďalšie rozšírenie," priblížila hovorkyňa rezortu Martina Kakaščíková.