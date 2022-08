J. Naď: Svet musí realizovať kroky na zastavenie Putina a vojny

Bratislava 24. augusta (TASR) - Svet musí realizovať kroky na zastavenie ruského prezidenta Vladimira Putina a nezmyselnej vojny na Ukrajine. Skonštatoval to minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) v súvislosti s uplynutím pol roka od začiatku ruskej invázie na Ukrajine. Poznamenal tiež, že už pol roka Slovensko Ukrajine pomáha rôznymi spôsobmi. Stanovisko TASR poskytla hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Ukrajinskí ľudia trpia kvôli absolútne nezmyselnej vojne. Kvôli tomu, že Vladimir Putin sa rozhodol riešiť si svoje mocenské chúťky vojensky. Umreli preto už desaťtisíce Ukrajincov, ale aj Rusov. Okrem toho vplyvom dôsledkov vojny trpí celý svet – kvôli vysokým cenám plynu, elektriny. Preto celý svet, spoločne, musí realizovať kroky na zastavenie Vladimira Putina a celej tejto nezmyselnej vojny," uviedol Naď. Pripomenul naše skúsenosti z minulosti a výročia invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa a SNP.



Rezort obrany doplnil, že od vypuknutia konfliktu 24. februára pomohlo Slovensko Ukrajine vojenským materiálom v celkovej hodnote zhruba 154 miliónov eur, čo predstavuje osem percent z celkového rozpočtu rezortu.



Ministerstvo pripomenulo, že obsahom pomoci bol napríklad systém protivzdušnej obrany S-300, odmínovací systém Božena, päť vrtuľníkov, munícia do systému Grad, letecké palivo, benzín, ručné zbrane a ďalší materiál, ale aj sprostredkovanie predaja nateraz ôsmich kusov samohybných konónových húfnic Zuzana 2. Pripomenulo tiež, že pošleme Ukrajine 30 bojových vozidiel pechoty, pričom za ne získame od Nemecka 15 tankov Leopard 2A4.



Rezort pripomenul aj humanitárnu pomoc utekajúcim ľuďom, zriadenie kontajnerového mestečka pre utečencov i zaistenie obrany a bezpečnosti krajiny. "Denne bolo na hranici nasadených aj 1500 profesionálnych vojakov," uviedol rezort. Dodal, že reakciou na ruskú inváziu na Ukrajine je aj zvýšená bojová pohotovosť našich ozbrojených síl.



Vojenská agresia zároveň podľa ministerstva potvrdila jednotu demokratického sveta, pevné spojenecké puto naprieč Severoatlantickou alianciou i obrovskú mieru solidarity. "Zároveň nás vojna na Ukrajine v istom zmysle utvrdila v tom, aké sú investície do rezortu obrany dôležité," podčiarklo s tým, že po zmene bezpečnostného prostredia v Európe zrejme v rámci NATO nebude vynakladanie dvoch percent HDP na obranu cieľom, ale štandardom.



Konrád Rigó z mimoparlamentnej Aliancie v súvislosti s Ukrajinou zdôraznil, že celý svet chce mier. "Mier však bude len vtedy, ak Rusko zastaví vojnu a stiahne sa z Ukrajiny. Ak sa Ukrajinci vzdajú, to nebude mier, ale začiatok represie, útlaku a ďalšie desaťtisíce zničených ukrajinských, maďarských, rumunských rodín a životov," podotkol.