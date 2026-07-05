< sekcia Slovensko
Naď: Účasť na referende nie je veľký úspech, no nie je to ani ´prúser´
Je to účasť, ktorá je porovnateľná s referendami, ktoré sa uskutočnili v minulosti, uviedol.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. júla (TASR) - Účasť na referende nie je žiaden veľký úspech, ale nie je to ani žiadny „prúser“. Je to účasť, ktorá je porovnateľná s referendami, ktoré sa uskutočnili v minulosti. Uviedol to predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď v diskusnej relácii Politika 24 na JOJ 24.
„Myslím si, že 16 percent nie je nejaký tragický výsledok. Keby to bolo pod desať percent, asi by to nebolo dobré. Ale päť- či šesťpercentná strana, ktorá je mimoparlamentná, dokázala zo svojich peňazí namobilizovať 700.000 ľudí, tak klobúk dole,“ skonštatoval Naď. Referendum je podľa neho ústavný inštitút, na ktorý majú občania právo.
Referendum podľa Naďa politicky zarezal prezident SR Peter Pellegrini. „Hlavná otázka, pre ktorú 400.000 ľudí podpísalo petíciu, bola, aby mali možnosť vyjadriť sa, že nechcú pokračovanie tejto vlády. A túto otázku Pellegrini zarezal bez konzultácie s Ústavným súdom SR,“ povedal Naď s tým, že prezident sa bál väčšej účasti na referende. Skritizoval tiež to, že hlava štátu vyhlásila konanie referenda na letné mesiace, keď je väčšina Slovákov na dovolenke.
Predseda Demokratov poukázal tiež na to, že referendum robila strana sama. „Na celú kampaň sme dali 50.000 eur, všetko, čo sme mali od ľudí. Napriek tomu sme dostali 16-percentnú účasť,“ podotkol Naď.
To, že Demokrati dostali k urnám taký počet ľudí, je výborný výsledok pre stranu a „brutálny budíček pre opozíciu“, tvrdí podpredseda Demokratov Juraj Šeliga. „My tu nabehneme ako také muchy na argument, že to stojí peniaze. Však štát stojí peniaze, demokracia stojí peniaze, bezpečnosť stojí peniaze. My sme tu nerobili revolúciu, nič protiústavné, nikoho sme nechceli zbiť, nikomu sme nechceli ublížiť,“ povedal.
Zároveň Šeliga poukázal na to, že 95 percent ľudí, ktorí na referendum prišli, povedali Ficovi, že nechcú, aby mal rentu. „Jemu ľudia povedali, že toto nechceme, túto vašu vládnu politiku nechceme. Veľmi koncentrovane. V horúčave uprostred leta prišli. Podľa mňa na tomto treba stavať ďalšiu lekciu a mali by sme si z toho zobrať lekciu dovnútra opozície,“ uviedol.
Naď bol presvedčený, že spoločným cieľom s ostatnými opozičnými stranami je priniesť alternatívu vláde Roberta Fica (Smer-SD) a poukázať na neprávosti. Očakával preto, že sa spoja do jedného šíku. „Na moje veľké nemilé prekvapenie sa k nám na konci pridalo len PS a ešte Maďarská aliancia a všetci ostatní to odignorovali,“ skonštatoval. Považuje to za zlyhanie jednotlivých lídrov, ktorí nedokázali prekonať svoje egá či politický strach. „Už som dávno vyrástol z toho, aby som lámal palicu nad budúcou spoluprácou preto, že niekto je viac zameraný úzkostranícky,“ poznamenal.
V relácii sa dotkli aj možnej predvolebnej spolupráce Demokratov s inými opozičnými stranami. Naď potvrdil, že sa rozprávajú s PS. Diskusia prebieha aj na platforme Európskej ľudovej strany, kde je Hnutie Slovensko, Maďarská aliancia a KDH.
Demokrati nie sú podľa Naďa stranou na jedno použitie. Zároveň tvrdí, že nechce, aby členovia strany boli „odhodení“ k niekomu na kandidátku. Chce poctivú predvolebnú koalíciu, kde sa budú presadzovať ich kandidáti aj program. Naď taktiež deklaroval, že Demokrati nebudú blokovať spájanie síl pred voľbami.
„Myslím si, že 16 percent nie je nejaký tragický výsledok. Keby to bolo pod desať percent, asi by to nebolo dobré. Ale päť- či šesťpercentná strana, ktorá je mimoparlamentná, dokázala zo svojich peňazí namobilizovať 700.000 ľudí, tak klobúk dole,“ skonštatoval Naď. Referendum je podľa neho ústavný inštitút, na ktorý majú občania právo.
Referendum podľa Naďa politicky zarezal prezident SR Peter Pellegrini. „Hlavná otázka, pre ktorú 400.000 ľudí podpísalo petíciu, bola, aby mali možnosť vyjadriť sa, že nechcú pokračovanie tejto vlády. A túto otázku Pellegrini zarezal bez konzultácie s Ústavným súdom SR,“ povedal Naď s tým, že prezident sa bál väčšej účasti na referende. Skritizoval tiež to, že hlava štátu vyhlásila konanie referenda na letné mesiace, keď je väčšina Slovákov na dovolenke.
Predseda Demokratov poukázal tiež na to, že referendum robila strana sama. „Na celú kampaň sme dali 50.000 eur, všetko, čo sme mali od ľudí. Napriek tomu sme dostali 16-percentnú účasť,“ podotkol Naď.
To, že Demokrati dostali k urnám taký počet ľudí, je výborný výsledok pre stranu a „brutálny budíček pre opozíciu“, tvrdí podpredseda Demokratov Juraj Šeliga. „My tu nabehneme ako také muchy na argument, že to stojí peniaze. Však štát stojí peniaze, demokracia stojí peniaze, bezpečnosť stojí peniaze. My sme tu nerobili revolúciu, nič protiústavné, nikoho sme nechceli zbiť, nikomu sme nechceli ublížiť,“ povedal.
Zároveň Šeliga poukázal na to, že 95 percent ľudí, ktorí na referendum prišli, povedali Ficovi, že nechcú, aby mal rentu. „Jemu ľudia povedali, že toto nechceme, túto vašu vládnu politiku nechceme. Veľmi koncentrovane. V horúčave uprostred leta prišli. Podľa mňa na tomto treba stavať ďalšiu lekciu a mali by sme si z toho zobrať lekciu dovnútra opozície,“ uviedol.
Naď bol presvedčený, že spoločným cieľom s ostatnými opozičnými stranami je priniesť alternatívu vláde Roberta Fica (Smer-SD) a poukázať na neprávosti. Očakával preto, že sa spoja do jedného šíku. „Na moje veľké nemilé prekvapenie sa k nám na konci pridalo len PS a ešte Maďarská aliancia a všetci ostatní to odignorovali,“ skonštatoval. Považuje to za zlyhanie jednotlivých lídrov, ktorí nedokázali prekonať svoje egá či politický strach. „Už som dávno vyrástol z toho, aby som lámal palicu nad budúcou spoluprácou preto, že niekto je viac zameraný úzkostranícky,“ poznamenal.
V relácii sa dotkli aj možnej predvolebnej spolupráce Demokratov s inými opozičnými stranami. Naď potvrdil, že sa rozprávajú s PS. Diskusia prebieha aj na platforme Európskej ľudovej strany, kde je Hnutie Slovensko, Maďarská aliancia a KDH.
Demokrati nie sú podľa Naďa stranou na jedno použitie. Zároveň tvrdí, že nechce, aby členovia strany boli „odhodení“ k niekomu na kandidátku. Chce poctivú predvolebnú koalíciu, kde sa budú presadzovať ich kandidáti aj program. Naď taktiež deklaroval, že Demokrati nebudú blokovať spájanie síl pred voľbami.