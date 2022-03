Naď: V rezorte obrany prebieha 60 projektov modernizácie

Bratislava 23. marca (TASR) - V rámci rezortu obrany aktuálne prebieha 60 projektov modernizácie. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) to uviedol pred stredajším rokovaním vlády. Stav obrannej infraštruktúry podľa neho nie je dobrý.



"Uvidíme, čo z toho sa podarí dotiahnuť do konca, ale verím tomu, že väčšinu," poznamenal Naď. Ako pripomenul, čoskoro na vládu predloží plán obstarania bojových obrnených vozidiel 8x8, neskôr aj pásovej techniky. Hľadá sa tiež náhrada za 70-ročné "vetriesky". Medzi ďalšie projekty rezortu patrí obstarávanie dronovej techniky, ručných zbraní či cvičných lietadiel, ktoré by znížili nákladovosť výcviku na stíhacie lietadlá F-16.



Systém S-300 podľa ministra v súčasnosti nie je možné udržiavať, keďže ho vie servisovať iba Rusko a Ukrajina. "Ak ho nebudeme servisovať a udržiavať, nakupovať náhradné diely a muníciu, tak najneskôr do dvoch rokov bude ten systém nefunkčný," povedal.







Deklaroval, že pri rozhodovaní o možnom odovzdaní systému S-300 vláda SR nebude brať do úvahy akékoľvek vyhrážky "od vojnových štváčov z Moskvy". "V momente, keď Rusko nebude porušovať medzinárodné právo a stiahne svoje agresívne jednotky z Ukrajiny, my nebudeme ani uvažovať o tom, aby sme presúvali S-300 na Ukrajinu," vyhlásil.



Minister uviedol, že robí všetko pre zabezpečenie vzdušného priestoru inak ako prostredníctvom MiG-29, kým budú dodané stíhačky F-16. Poukázal napríklad na nedostatočný počet pilotov pre migy.



V súvislosti s vytvorením síl rýchleho nasadenia v rámci novej obrannej stratégie Európskej únie minister dúfa, že sa budú aj používať.