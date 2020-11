Naď: Viem si predstaviť aj testovanie „od dverí k dverám“

Bratislava 25. novembra (TASR) – Realizácia a prípadná forma plošného testovania na COVID-19 je predmetom diskusie a témou pre ústredný krízový štáb, v hre je viacero možností. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO).



Pripustil, že si vie predstaviť aj formu testovania, pri ktorom zdravotníci budú navštevovať domácnosti. "Bez toho, aby som prejudikoval nejaké rozhodnutie, v Abu Dabí v Spojených arabských emirátoch, odkiaľ sme sa aj s pánom ministrom zahraničných vecí (Ivanom-pozn. TASR) Korčokom vrátili, to teraz práve takto robia,“ oznámil. Poznamenal, že medzi možnosťami je aj akýsi hybridný systém, kde by v obciach zdravotníci navštevovali domácnosti, v mestách by sa konalo testovanie ako doteraz. "Tých možností je veľa, všetko má svoje výhody a nevýhody. Otázka je, ako to logisticky zabezpečiť, ale o tom bude rokovať ústredný krízový štáb,“ zdôraznil.



V každom prípade je podľa neho správne a nevyhnutné, že sa pristúpilo k obstarávaniu antigénových testov. "Či už sa bude diať celoplošné testovanie alebo nie, budú potrebné minimálne pre cielené testovanie vo vybraných lokalitách či ohrozených skupinách," ozrejmil. "Každá krajina sa teraz snaží zabezpečiť si testy," zdôraznil. Podľa jeho vedomostí je o predloženie ponuky veľký záujem, záujem o tender má mať vyše 50 firiem.



Líder SaS a minister hospodárstva SR Richard Sulík oznámil, že sa dolaďujú podmienky nákupu, pričom naznačil, že v pôvodnom prezentovanom pláne príde k zmenám. Poukázal pritom na to, že nakúpiť predpokladaný objem testov v pôvodných termínoch je náročné zosúladiť so zákonom. "V utorok (24.11.) som adresoval pánovi premiérovi (Igorovi Matovičovi-pozn. TASR) list, v ktorom som ho informoval, že dodržať najskorší termín - 2. decembra na dodanie prvých štyroch miliónov testov nie je možné bez porušenia zákona a to ja rozhodne nechcem robiť," oznámil. "Určite sa preto termíny dodania budú meniť, je možné, že sa bude meniť aj plánovaný objem testov," dodal šéf rezortu, povereného obstaraním antigénových testov.