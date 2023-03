Naď: Vláda by v stredu mohla rokovať aj o darovaní stíhačiek Ukrajine

Bratislava 15. marca (TASR) - O darovaní stíhačiek Mig-29 Ukrajine by mohla rokovať vláda na svojom stredajšom zasadnutí. V utorok (14. 3.) to naznačil dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď.



Je presvedčený, že vláda má kompetencie rozhodnúť o darovaní stíhačiek, a predpokladá, že kabinet v tejto veci aj rozhodne. Upozornil, že nie je určený termín tohto rozhodnutia, nevylúčil však, že to bude v stredu. Podľa Naďa sa to bude odvíjať od diskusie na brannobezpečnostnom výbore Národnej rady SR, ktorú zvolali na utorok večer.



Kabinet na 140. schôdzi sa má zaoberať aj návrhom aktualizácie nariadenia vlády, ktorá má zvýšiť limit výdavkov na obstaranie ekologických osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami.



Ministri sa majú venovať aj výročnej správe o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii za rok 2022, hodnotiacej tiež personálne kapacity Slovenska v inštitúciách Európskej únie. V prípade štruktúr Európskej komisie napríklad správa vyzýva na udržanie zastúpenia slovenských občanov na úrovni najvyššieho manažmentu a zvýšenie zastúpenia na úrovni stredného manažmentu.



V programe zasadnutia je aj informácia o dosiahnutom pokroku pri realizácii adaptačných opatrení na zmenu klímy. Ministerstvo životného prostredia SR v ňom poukazuje na dobre nastavené národné politiky, priznáva zároveň, že podmienkou úspešnej implementácie opatrení je dostatočné a efektívne viaczdrojové financovanie.



Kabinet bude mať v rámci informatívnych materiálov na stole aj správu o činnosti hlavného hraničného splnomocnenca SR v minulom roku. Materiál sa výrazne venuje téme nárastu nelegálnej migrácie, ktorá sa podľa správy medziročne zvýšila o 602 percent.