Naď: Výroky Rašiho sú klamstvá, hraničiace so šírením poplašnej správy

Bratislava 1. decembra (TASR) - Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda strany Hlas Richard Raši podľa ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) klame o možnom ohrození životného prostredia i zdravia v súvislosti s uskladnením biologického odpadu z celoplošného testovania. Vyjadrenia označil na hrane trestného činu šírenia poplašnej správy. Zdôraznil, že odpad je bezpečne uložený v zabezpečnom sklade a žiadne riziká, ktoré naznačil Raši, nehrozia.



„Odpad je uložený v špecializovaných vreciach, v sklade, ktorý je zabezpečený s ostrahou ako vojenský objekt, takže je to v tomto prípade najbezpečnejšie miesto," povedal Naď. Podľa neho nie je vôbec pravda, že odpad musí byť okamžite zlikvidovaný, čo vzhľadom na nedostatočnú kapacitu zazmluvnenej spaľovne nie je možné. "Odpad musíme zlikvidovať do roka, takže vo verejnom obstarávaní nájdeme spoločnosti, ktoré sa o to postarajú,“ povedal Naď. Zopakoval, že uložením odpadu splnil rezort všetky podmienky príslušnej vyhlášky Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR a o celej záležitosti komunikoval s kompetentnými úradmi.



Ani minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) si nemyslí, že vzniknutá situácia je oprávnenou zámienkou kritizovať Naďa a jeho rezort. "To, že ten odpad deponovali pred definitívnou likvidáciou, je postup v kritickej a mimoriadnej situácii, ktorý možno nejde úplne podľa litery zákona, lenže ten myslí na mierové časy, v ktorých sa nenahromadí odpad tohto druhu v takom krátkom čase a takom množstve,“ povedal. Postup rezortu obrany a armády envirorezort v každom prípade podľa Budaja preverí.



Nezaradený poslanec NR SR Richard Raši na utorkovom tlačovom brífingu žiadal o sprístupnenie informácií o skladovaní biologického odpadu po testovaní, či je dostatočne zabezpečený a či je všetko v súlade so zákonom. Obáva sa, že dlhodobejším skladovaním nebezpečného biologického materiálu vo vojenskom areáli Mokraď v Dolnom Kubíne môže prísť ku kontaminácii prostredia vysoko infekčnými látkami.