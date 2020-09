Naď vyzýva vojakov, aby posielali svoje nápady k pripravovanej novele

Bratislava 15. septembra (TASR) - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) vyzýva vojakov, aby do 31. októbra posielali svoje námety a nápady k pripravovanej novele zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov. Doteraz podľa jeho slov prijali 67 konkrétnych podnetov, ktoré si plánuje osobne prejsť, a v prípade možného aplikovania a schválenia majú byť uvedené do platnosti. Informoval o tom na sociálnej sieti.



"Vy sami najlepšie viete, čo potrebujete, čo vám chýba, a v ktorej nefunkčnej oblasti vieme zmeniť roky nastavený systém. Budem rád, ak pri úprave zákona dáme sily dokopy. Je to jedinečná možnosť, ako môžete byť spolutvorcami toho, čo sa Vás bytostne dotýka," skonštatoval Naď. Vojaci môžu svoje podnety posielať na emailovú adresu novela281@mod.gov.sk.