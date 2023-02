Naď žiada o presun rokovania k darovaniu stíhačiek Mig-29 na Ukrajinu

Bratislava 13. februára (TASR) - Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) požiadal koaličných partnerov, aby sa v Národnej rade (NR) SR v utorok (14. 2.) nerokovalo o možnosti darovania stíhačiek Mig-29 na Ukrajinu. Odôvodňuje to svojou neúčasťou pre rokovanie v Bruseli. Deklaroval tiež, že Slovensko nedodá Ukrajine stíhačky bez prerokovania v parlamente.



"Mimoriadna schôdza o tejto téme v parlamente bez účasti ministra obrany nemá absolútne žiaden význam a, navyše, táto téma vôbec nie je taká horúca, ako sa to snaží niekto komunikovať," skonštatoval na sociálnej sieti.



Naď vysvetlil, že v utorok ráno odlieta do Bruselu na dlhodobo plánované rokovanie ministrov obrany vo formáte Ramstein a následne rokovanie ministrov obrany členských krajín NATO.



Mimoriadnu schôdzu k stíhačkám Mig-29 inicioval opozičný Smer-SD. Strana chce na rokovaní presadiť uznesenie, ktorým parlament vysloví nesúhlas s posielaním zbraní na Ukrajinu z dôvodu protiústavnosti. Pripomína, že vláde bola vyslovená nedôvera, a preto nemá kompetencie na rozhodovanie o zásadných zahraničnopolitických otázkach.



Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) avizoval, že vláda sa v tejto súvislosti zatiaľ na Ústavný súd neobráti, vyžiada si však stanovisko ústavných právnikov.