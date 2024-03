Nadácia Alto vyhlasuje grantový program na štúdium vo Veľkej Británii

Bratislava 25. marca (TASR) - Nadácia Alto vyhlasuje nový grantový program na podporu slovenských študentov, ktorí sa uchádzajú o bakalárske alebo magisterské štúdium na univerzitách University of Oxford a University of Cambridge vo Veľkej Británii. Cieľom je finančne podporiť talentovaných mladých Slovákov v štúdiu v zahraničí. Grantový program je vyhlásený do 31. mája.



"Nadácia si uvedomuje výzvy, ktoré priniesol brexit pre študentov z Európskej únie, preto sa rozhodla pomôcť slovenským študentom v ich snahách o štúdium na týchto prestížnych univerzitách. Veríme, že grantový program bude motivovať a podporovať študentov na ich ceste k úspechu," skonštatoval zakladateľ nadácie Jozef Oravkin.



Do programu sa môžu prihlásiť fyzické osoby, občania SR, ktorí sa uchádzajú o štúdium na magisterskom stupni štúdia na University of Oxford a University of Cambridge v študijných odboroch STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Pre grantový program vyčlenila nadácia sumu vo výške 50.000 eur. Maximálna výška podpory pre úspešného uchádzača je 10.000 eur.



Bližšie informácie o grantovom programe sú zverejnené na webe nadácie.