Nadácia Detského kardiocentra organizuje v stredu tretí ročník zbierky
Verejnosť môže zbierku podporiť v uliciach či nákupných centrách, kde budú počas stredy dobrovoľníci s logom nadácie ponúkať odznaky červených srdiečok.
Autor TASR
Bratislava 24. mája (TASR) - Nadácia Detského kardiocentra (DKC) organizuje v stredu (27. 5.) verejnú zbierku s názvom Srdce je život na pomoc deťom s ochorením srdca. TASR o tom informovala Jana Juríková z nadácie. Tretí ročník zbierky má tiež pomôcť zvýšiť povedomie o srdcových chorobách malých pacientov liečených v Detskom kardiocentre.
Verejnosť môže zbierku podporiť v uliciach či nákupných centrách, kde budú počas stredy dobrovoľníci s logom nadácie ponúkať odznaky červených srdiečok. Zbierka otvorí ďalšiu cestu k lepšej starostlivosti o detských pacientov v DKC. Bude prebiehať v mestách Bratislava, Topoľčany, Nové Mesto nad Váhom, Michalovce, Rožňava, Sabinov, Levoča, Stará Ľubovňa, Martin, Banská Bystrica, Košice, Trnava, Žilina, Nitra, Liptovský Hrádok, Piešťany, Brezno, Dunajská Streda, Levice, Púchov, Trenčín, Humenné, Handlová, Prešov, Hnúšťa, Spišská Nová Ves, Komárno, Tvrdošín, Prievidza, Trebišov, Liptovský Mikuláš a ďalšie.
„Verejná zbierka je veľmi dôležitou súčasťou šírenia povedomia o srdcových ochoreniach malých pacientov v Detskom kardiocentre. Zároveň je našou ambíciou vyzbierať finančnú čiastku, ktorú použijeme do posledného eura v prospech našich detí. Sme vďační, že v rámci tretieho ročníka zbierky sa zapojí takmer 90 základných a stredných škôl na Slovensku a taktiež ďakujeme spoločnostiam a partnerom, ktorí ukázali svoju solidaritu a budú zbierať financie do kasičiek vo svojich priestoroch,“ povedal správca Nadácie DKC Juraj Stupka.
