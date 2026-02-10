< sekcia Slovensko
Nadácia DKC spustila projekt, ktorý pomáha detským pacientom so školou
Autor TASR
Bratislava 10. februára (TASR) - Nadácia Detského kardiocentra spustila (DKC) ako prvá na Slovensku projekt Avatar, ktorý pomáha detským pacientom zapájať sa do vyučovania počas hospitalizácie alebo domácej liečby. Zakúpila prvých dvoch robotických avatarov typu AV1, ktoré deťom pomôžu udržať kontakt so školou a spolužiakmi. TASR o tom informovala Jana Juríková z Nadácie Detského kardiocentra.
Priblížila, že deti v niektorých prípadoch, napríklad po transplantácii srdca, nemôžu navštevovať školu ani po prepustení z nemocnice, najmä v období zvýšeného výskytu infekcií. Robotický avatar AV1 im preto umožní z domu alebo nemocnice sledovať vyučovanie a komunikovať s triedou prostredníctvom tabletu či telefónu. Funguje ako „oči, uši a hlas“ dieťaťa v triede. Vďaka integrovanej kamere, mikrofónu a reproduktoru môže dieťa vidieť, počuť a zapájať sa do vyučovania na diaľku.
„Každé dieťa má právo učiť sa a rozvíjať sa, a to aj keď sa ocitne v nemocnici. V Detskom kardiocentre NÚSCH funguje základná škola pri zdravotníckom zariadení. V minulom školskom roku poskytla vzdelávanie 170 deťom, priemerne piatim deťom denne. Škola pri nemocnici predstavuje most medzi bežným životom a nemocničným prostredím, ktoré je pre dieťa náročné fyzicky aj psychicky,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva NÚSCH Mongi Msolly.
Primárka oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Detského kardiocentra Ľubica Kováčiková priblížila, že inšpiráciou bolo využívanie avatarov u detí so srdcovými ochoreniami v Nemecku. „Prvého avatara AV1 sme oživili v decembri 2025 v jednej zo základných škôl v Leviciach. Prišli sme za spolužiakmi a učiteľmi dievčatka, ktoré je v starostlivosti DKC a pre svoj zdravotný stav v súčasnosti nemôže chodiť do školy. Deti prijali avatara s nadšením. Toto nadšenie preniesli aj na prítomných učiteľov, ktorí si na avatara AV1 vo svojej triede potrebujú ešte zvyknúť,“ opísala liečebná pedagogička DKC Monika Stupková.
Psychologička nadácie Soňa Balogová skonštatovala, že zachovanie kontaktu so spolužiakmi je pre deti po operáciách srdca dôležité aj zo psychologického hľadiska. Projekt podľa nej pomáha predchádzať pocitom izolácie a podporuje návrat do bežného školského života. „Dlhodobé odlúčenie od spolužiakov a bežného školského prostredia môže zvyšovať pocity izolácie, neistoty a úzkosti. Projekt Avatar AV1 vytvára bezpečný a zrozumiteľný priestor, ktorý deťom umožňuje udržiavať kontakt so školou a spolužiakmi aj počas obdobia liečby a rekonvalescencie, čím podporuje ich psychickú pohodu a návrat do bežného školského života,“ poznamenala.
