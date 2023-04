Nadácia Ekopolis otvorila grantové kolo pre výsadbu stromov na jeseň

Bratislava 22. apríla (TASR) - Nadácia Ekopolis otvorila nové grantové kolo pre všetkých záujemcov, ktorí chcú túto jeseň sadiť stromy. Výsadbu realizuje v rámci programu Sadíme budúcnosť. TASR o tom informovala jeho programová manažérka Martina Hromadová.



Program Sadíme budúcnosť podporuje snahu pri zmysluplných výsadbách drevín v otvorenej krajine či sídelnom prostredí. "Aj túto jeseň chceme podporiť všetky dobré nápady na výsadby stromov v krajine, mestách a obciach, s ktorými prídu dobrovoľníci z aktívnych komunít," povedala Hromadová.



Hodnotitelia podľa nej budú dbať na komunitný rozmer výsadieb, vhodný výber drevín a ich pôvod, na význam výsadieb pre krajinu či spoluprácu s odborníkmi. Prihliadať budú aj na rozpočtové východiská žiadostí, efektívne vynakladanie zdrojov grantu a tiež následnú starostlivosť. Žiadosť možno podať do 9. júna prostredníctvom online formulára.



Od marca do mája prebieha jarné grantové kolo. Program podporil deväť lokalít sumou 25.400 eur. V meste Trstená vznikol nový ovocný sad priamo na sídlisku. Pôvodný sad sa obnovoval na Bukovej hirke, v extraviláne obce Bukovce. V rekreačnej lokalite Banisko v Brezne podporili už existujúci sad ďalšími stromami na dvoch miestach.



Podpora mierila aj do Rimavskej Soboty a genofondového sadu občianskeho združenia ZOGOR, ktoré zachraňuje pôvodné druhy a odrody ovocných stromov regiónu Gemer. Úspešný bol aj projekt v obci Halič, kde sa dobrovoľníkom podarilo vysadiť až 250 kusov popri novej cyklotrase. V obci Dlhá nad Váhom miestni vysadili vetrolam, ktorý slúži aj ako biokoridor a prirodzene tak oddeľuje obytnú časť obce. Výsadby sa dočká ešte projekt Ovocný sad na Rytierovom dvore v Horných Zahoranoch. Na Látkach bude vysádzať ovocné stromy neformálna občianska iniciatíva a v Novom Ruskove plánujú výsadbou stromov ochrániť rybník pred silným vetrom v poľnohospodárskej krajine.