< sekcia Slovensko
Nadácia Ekopolis podporí projekty zadržiavania vody v krajine
Na podporu dobrovoľníckych projektov v rámci grantového programu s témou Spolu k vode je pripravených 64.900 eur, maximálna výška grantu na jeden projekt je 5000 eur.
Autor TASR
Moravské Lieskové 26. novembra (TASR) - Nadácia Ekopolis v rámci 21. ročníka grantovej výzvy v programe Zelené oázy podporí projekty, ktoré budú zamerané na tému vody, jej zadržiavania v krajine a vytvárania dostupných miest pri vode pre verejnosť. Na podujatí v stredu (25. 11.) v Moravskom Lieskovom v okrese Nové Mesto nad Váhom ocenila aj Príbeh roka 2026. TASR o tom vo štvrtok za nadáciu informovala Lucia Hasbach.
„Voda nie je len prírodným zdrojom, ktorý potrebujeme chrániť. Je aj súčasťou verejného priestoru, našej každodennosti a vzťahu ku krajine, v ktorej žijeme. Chceme preto podporiť projekty, ktoré dokážu spojiť praktické environmentálne riešenia s aktívnou účasťou miestnych ľudí,“ načrtla programová manažérka nadácie Ľubica Štúberová.
Nemusia to podľa nej byť veľké investície ani komplikované stavebné zásahy, dôležité sú dobrý nápad, znalosť miestnych podmienok, spolupráca a ochota prevziať zodpovednosť za miesto aj po skončení projektu.
Témou ročníka sú dobrovoľnícke iniciatívy, ktoré pomáhajú zadržiavať dažďovú vodu, obnovovať mokrade, pramene, vodné toky a plochy, zlepšovať kvalitu vody či vytvárať citlivé a bezpečné priestory na jej spoznávanie a oddych. Program naďalej podporuje aj obnovu verejnej zelene, výsadbu pôvodných a druhovo pestrých drevín, revitalizáciu starých sadov, komunitné záhrady a prepájanie zelených lokalít.
Hovorca a riaditeľ komunikácie spoločnosti Slovnaft Anton Molnár podotkol, že obnova vodných zdrojov, zadržiavanie dažďovej vody či návrat zelene do verejného priestoru sú konkrétne opatrenia, ktoré môžu zlepšiť kvalitu života v regiónoch a zároveň pomáhajú krajine lepšie zvládať dôsledky klimatickej zmeny.
Na podporu dobrovoľníckych projektov v rámci grantového programu s témou Spolu k vode je pripravených 64.900 eur, maximálna výška grantu na jeden projekt je 5000 eur. „Do výberu podporených iniciatív sa zapojí aj verejnosť. Odborná komisia vyberie osem projektov - po jednom z každého kraja, ktoré postúpia do verejného hlasovania. Všetkých osem projektov získa grantovú podporu, o jej konkrétnej výške však rozhodne výsledné poradie v hlasovaní,“ priblížila Hasbach s tým, že hlasovanie sa uskutoční od 9. februára do 9. marca 2027.
O grant sa môžu uchádzať mestá a obce, školy a školské zariadenia, neziskové organizácie, občianske združenia, komunitné centrá a centrá voľného času. Žiadosti predkladajú elektronicky.
Uzávierka prijímania žiadostí je 18. januára 2027 o 12.00 h.
Súčasťou vyhlásenia nového ročníka programu bolo aj ocenenie Príbeh roka 20. ročníka Zelených oáz. Získalo ho občianske združenie Štiavnický tajch za iniciatívu zameranú na záchranu historických vodných kanálov - jarkov v Štiavnických Baniach. Spolu s dobrovoľníkmi obnovuje zanesené a zarastené kanály, aby opäť dokázali zachytávať a privádzať vodu do krajiny a historických tajchov.
Grantový program Zelené oázy realizuje Nadácia Ekopolis v rámci programu Spolu dokážeme veľa. Hlavným partnerom programu je spoločnosť Slovnaft.
„Voda nie je len prírodným zdrojom, ktorý potrebujeme chrániť. Je aj súčasťou verejného priestoru, našej každodennosti a vzťahu ku krajine, v ktorej žijeme. Chceme preto podporiť projekty, ktoré dokážu spojiť praktické environmentálne riešenia s aktívnou účasťou miestnych ľudí,“ načrtla programová manažérka nadácie Ľubica Štúberová.
Nemusia to podľa nej byť veľké investície ani komplikované stavebné zásahy, dôležité sú dobrý nápad, znalosť miestnych podmienok, spolupráca a ochota prevziať zodpovednosť za miesto aj po skončení projektu.
Témou ročníka sú dobrovoľnícke iniciatívy, ktoré pomáhajú zadržiavať dažďovú vodu, obnovovať mokrade, pramene, vodné toky a plochy, zlepšovať kvalitu vody či vytvárať citlivé a bezpečné priestory na jej spoznávanie a oddych. Program naďalej podporuje aj obnovu verejnej zelene, výsadbu pôvodných a druhovo pestrých drevín, revitalizáciu starých sadov, komunitné záhrady a prepájanie zelených lokalít.
Hovorca a riaditeľ komunikácie spoločnosti Slovnaft Anton Molnár podotkol, že obnova vodných zdrojov, zadržiavanie dažďovej vody či návrat zelene do verejného priestoru sú konkrétne opatrenia, ktoré môžu zlepšiť kvalitu života v regiónoch a zároveň pomáhajú krajine lepšie zvládať dôsledky klimatickej zmeny.
Na podporu dobrovoľníckych projektov v rámci grantového programu s témou Spolu k vode je pripravených 64.900 eur, maximálna výška grantu na jeden projekt je 5000 eur. „Do výberu podporených iniciatív sa zapojí aj verejnosť. Odborná komisia vyberie osem projektov - po jednom z každého kraja, ktoré postúpia do verejného hlasovania. Všetkých osem projektov získa grantovú podporu, o jej konkrétnej výške však rozhodne výsledné poradie v hlasovaní,“ priblížila Hasbach s tým, že hlasovanie sa uskutoční od 9. februára do 9. marca 2027.
O grant sa môžu uchádzať mestá a obce, školy a školské zariadenia, neziskové organizácie, občianske združenia, komunitné centrá a centrá voľného času. Žiadosti predkladajú elektronicky.
Uzávierka prijímania žiadostí je 18. januára 2027 o 12.00 h.
Súčasťou vyhlásenia nového ročníka programu bolo aj ocenenie Príbeh roka 20. ročníka Zelených oáz. Získalo ho občianske združenie Štiavnický tajch za iniciatívu zameranú na záchranu historických vodných kanálov - jarkov v Štiavnických Baniach. Spolu s dobrovoľníkmi obnovuje zanesené a zarastené kanály, aby opäť dokázali zachytávať a privádzať vodu do krajiny a historických tajchov.
Grantový program Zelené oázy realizuje Nadácia Ekopolis v rámci programu Spolu dokážeme veľa. Hlavným partnerom programu je spoločnosť Slovnaft.