Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. marec 2026Meniny má Angela , Angelika
< sekcia Slovensko

Nadácia Integra vyhlasuje verejnú zbierku na pomoc ľuďom v Libanone

.
Dym stúpajúci z izraelského náletu v Dahiyeh, južnom predmestí Bejrútu, Libanon, utorok 10. marca 2026. Foto: TASR/AP

Od začiatku marca zaznamenali v krajine viac ako 1000 leteckých útokov, ktoré si vyžiadali stovky obetí a viac než tisíc zranených.

Autor TASR
Bratislava 11. marca (TASR) - Nadácia Integra, rozvojová a humanitárna organizácia, vyhlasuje verejnú zbierku na pomoc ľuďom v Libanone, kde po opätovnej eskalácii konfliktu medzi Izraelom a Hizballáhom museli státisíce ľudí opustiť svoje domovy. TASR o tom informovala hovorkyňa nadácie Slavka Golis.

Ľudia potrebujú najmä potraviny, hygienické potreby, prikrývky, oblečenie, mlieko, výživu pre deti a lieky,“ priblížila Golis.

Od začiatku marca zaznamenali v krajine viac ako 1000 leteckých útokov, ktoré si vyžiadali stovky obetí a viac než tisíc zranených. Rodiny nachádzajú útočisko v školách, verejných budovách, kostoloch alebo v provizórnych prístreškoch, ktoré však často nie sú pripravené na dlhodobé bývanie či stále nízke teploty v noci.

Libanon čelí podľa nadácie jednej z najväčších humanitárnych záťaží na svete. Okrem takmer 700.000 vnútorne vysídlených Libanončanov „hostí“ krajina asi 1,5 milióna sýrskych a palestínskych utečencov, ktorí tam prišli v minulých rokoch.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Konečne sme v niečom lacnejší ako Poľsko

DUBÉCI: R.Fico obhajuje v kauze opravy ropovodu Družba záujem V.Orbána

Kaliňák: Kandidáta na náčelníka GŠ OS SR predstavíme do konca marca

V okolí Šamorína sa opäť triasla zem