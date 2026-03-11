< sekcia Slovensko
Nadácia Integra vyhlasuje verejnú zbierku na pomoc ľuďom v Libanone
Od začiatku marca zaznamenali v krajine viac ako 1000 leteckých útokov, ktoré si vyžiadali stovky obetí a viac než tisíc zranených.
Autor TASR
Bratislava 11. marca (TASR) - Nadácia Integra, rozvojová a humanitárna organizácia, vyhlasuje verejnú zbierku na pomoc ľuďom v Libanone, kde po opätovnej eskalácii konfliktu medzi Izraelom a Hizballáhom museli státisíce ľudí opustiť svoje domovy. TASR o tom informovala hovorkyňa nadácie Slavka Golis.
„Ľudia potrebujú najmä potraviny, hygienické potreby, prikrývky, oblečenie, mlieko, výživu pre deti a lieky,“ priblížila Golis.
Od začiatku marca zaznamenali v krajine viac ako 1000 leteckých útokov, ktoré si vyžiadali stovky obetí a viac než tisíc zranených. Rodiny nachádzajú útočisko v školách, verejných budovách, kostoloch alebo v provizórnych prístreškoch, ktoré však často nie sú pripravené na dlhodobé bývanie či stále nízke teploty v noci.
Libanon čelí podľa nadácie jednej z najväčších humanitárnych záťaží na svete. Okrem takmer 700.000 vnútorne vysídlených Libanončanov „hostí“ krajina asi 1,5 milióna sýrskych a palestínskych utečencov, ktorí tam prišli v minulých rokoch.
„Ľudia potrebujú najmä potraviny, hygienické potreby, prikrývky, oblečenie, mlieko, výživu pre deti a lieky,“ priblížila Golis.
Od začiatku marca zaznamenali v krajine viac ako 1000 leteckých útokov, ktoré si vyžiadali stovky obetí a viac než tisíc zranených. Rodiny nachádzajú útočisko v školách, verejných budovách, kostoloch alebo v provizórnych prístreškoch, ktoré však často nie sú pripravené na dlhodobé bývanie či stále nízke teploty v noci.
Libanon čelí podľa nadácie jednej z najväčších humanitárnych záťaží na svete. Okrem takmer 700.000 vnútorne vysídlených Libanončanov „hostí“ krajina asi 1,5 milióna sýrskych a palestínskych utečencov, ktorí tam prišli v minulých rokoch.