Nadácia Integra:Slovenskí darcovia podporujú vzdelávanie detí v Afrike

Bratislava 8. septembra (TASR) - Do projektu podpory vzdelania detí z africkej Kene a Etiópie, ktorý vytvorila a koordinuje Nadácia Integra, sa zapojilo už 970 slovenských darcov. Spolu podporujú takmer tisíc detí z tých najchudobnejších rodín. V stanovisku to uviedla Nadácia Integra.



Len 25 eur mesačne zabezpečí dieťaťu jedlo, pitnú vodu, školské pomôcky, výučbu, zdravotnú starostlivosť a v prípade potreby aj bývanie. Neskôr si vie vďaka získaným vedomostiam a zručnostiam nájsť prácu a postarať sa o seba a svoju rodinu. Deti, ktorým slovenskí darcovia pomáhajú so vzdelaním, pochádzajú z veľmi chudobných rodín.



"Keďže ich rodičia ledva zarobia na jedlo či bývanie a výdavky na vzdelanie sú vysoké, deti ostávajú doma a sú odsúdené na zotrvávanie v bludnom kruhu chudoby. Niektoré z nich však rodičov už nemajú a ak sa o ne nestarajú príbuzní, žijú na ulici. Ich život sa zásadne mení, keď doň vstúpia podporovatelia," dodala Lucia Pagáčová, koordinátorka projektu Podpora detí Nadácie Integra.