Nadácia paralympijského výboru spustila projekt #nerozlučiteľní

Bratislava 16. novembra (TASR) - Nadácia Slovenského paralympijského výboru (SPV) spoločne so spoločnosťou NERO Drinks spustila projekt #nerozlučiteľní. Jeho cieľ je podporiť mladé športové para talenty od 6 do 23 rokov. Projekt je určený pre telesne, zrakovo či mentálne znevýhodnených športovcov a zároveň sa snaží motivovať tých, ktorí by radi začali športovať.



"Projekt nechá prehovoriť príbehy nerozlučiteľných partnerstiev a spojení. Stačí sa zamyslieť nad tým, s kým alebo s čím je život konkrétneho mladého športovca 'nerozlučiteľný'. Môže to byť blízka osoba, rodič, súrodenec, učiteľ, tréner či kamarát. Rovnako aj domáce zvieratko, vec alebo zdravotná či športová pomôcka, ktorá má v jeho živote pevné miesto," uvádza sa v tlačovej správe SPV.



Záujemcovia sa zaregistrujú na stránke www.nerozlucitelni.sk, nahrajú svoju fotografiu a odpovedia na otázky. Uvedú, akému športu sa venujú, s kým alebo s čím sú nerozlučiteľní a tiež krátky popis, prečo sú #nerozlučiteľní. Na záver je potrebné pridať, na aký účel bude použitá prípadná finančná podpora.



Všetky prihlášky bude vyhodnocovať odborná porota v zložení: Jakub Krako (paraalpský lyžiar), Juraj Medera (člen VV SPV zodpovedný za mládež), Imrich Béreš (predseda Nadácie SPV) a Petr Rund (zakladateľ NERO Drinks). Nadácia SPV a NERO Drinks po zverejnení poradia prerozdelia čiastku vo výške 6000 eur nasledovne: 1. miesto finančná podpora vo výške 3000 eur, 2. miesto 2000 eur a 3. miesto 1000 eur. Každý výherca tiež získa balíček NERO Drinks a výživové doplnky značky Kompava.



Vyhlásenie výhercov bude vo februári 2021 prostredníctvom webovej stránky SPV a projektu #nerozlučiteľní.