Nadácia Pontis podporí projekty, ktoré prinášajú inovácie do výučby

Bratislava 16. januára (TASR) - Nadácia Pontis hľadá občianske organizácie a startupy, ktoré do vzdelávania prinášajú inovatívne prístupy, ako aj riešenia na zmiernenie dosahu pandémie či riešenia na prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov. V rámci trojmesačného mentoringového programu s názvom EDUakcelerátor získajú mentora, konzultácie s expertmi, školenia aj grant na podporu šírenia svojho projektu. TASR o tom informovala PR manažérka Nadácie Pontis Zuzana Schaleková.



Program Generácia 3.0 vstupuje do štvrtého ročníka. Opäť vyhľadáva vzdelávacie projekty, vďaka ktorým sa žiaci v školách učia moderne. Navyše vzhľadom na aktuálnu situáciu výzvu rozšírili o projekty, ktoré prinášajú prístupy na zmiernenie dosahov pandémie, ako aj riešenia na prístup k vzdelávaniu pre všetky deti. "Vybraných desať organizácií postúpi na trojdňový EDUcamp. Na podujatí získajú expertné konzultácie od mentorov zo vzdelávania a biznisu, možnosť vypracovať si s pomocou odborníkov komplexnú analýzu svojho projektu a stratégiu pre jeho šírenie," uviedol Norbert Maur, senior programový manažér Generácie 3.0.



Po EDUcampe päť organizácií postúpi do trojmesačného mentoringovo-vzdelávacieho programu EDUakcelerátor, v ktorom sa zamerajú na sledovanie dosahu či vytvorenie udržateľného finančného modelu a získajú aj podporu na šírenie do škôl po celom Slovensku. "Vidíme, že zmena slovenského vzdelávania by prebiehala ešte pomalšie, ak by na Slovensku neboli vzdelávacie projekty od občianskych organizácií alebo firiem, ktoré vznikli s cieľom prinášať sociálne inovácie. Preto im chceme pomôcť s efektívnym nastavením ich projektov, pomôžeme im šíriť sa a naučíme ich, ako sledovať svoj dosah a preukázať tak, že prinášajú výsledky. Veríme, že zmena príde skôr, keď sa o ňu budeme pokúšať aj zdola," vysvetlil Maur cieľ EDUakcelerátora.



Prihlasovanie je otvorené do 12. februára.