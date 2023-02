Nadácia Pontis spúšťa program Impact Lab, prerozdelí 2,2 milióna eur

Bratislava 3. februára (TASR) - Nadácia Pontis spúšťa program Impact Lab, v ktorom ponúka príležitosť pre 70 začínajúcich aj etablovaných občianskych organizácií. Počas troch rokov im vďaka európskej podpore prerozdelí 2,2 milióna eur. TASR o tom informovala Simona Fiabáne z Pontisu.



Kľúčovými témami programu sú kvalita vzdelávania, odstraňovanie nespravodlivosti (demokracia a právny štát) a nerovnosti (ľudské práva a inklúzia).



Do 2. apríla je otvorené prihlasovanie do Inkubátora pre začínajúce organizácie. Úspešní záujemcovia môžu získať finančnú podporu do výšky 20.000 eur a vzdelávací program v podobe workshopov zameraných na finančnú udržateľnosť, sledovanie dosahu a celkové nastavenie fungovania organizácie. Pridanou hodnotou je sieťovanie organizácií medzi sebou a získanie nových kontaktov.



Prihlasovať sa môžu organizácie, ktoré nemajú predchádzajúce skúsenosti so spravovaním grantov nad 20.000 eur, fungujú najmenej jeden rok pred podaním žiadosti o grantové financovanie a preukázali aktívnu činnosť v rámci svojho regiónu s rozpoznateľnými výstupmi.



Výzvu pre etablované organizácie, ktoré môžu získať podporu až 60.000 eur, vyhlási Nadácia Pontis v apríli.