Nadácia Pontis v rámci #GivingTuesdayNow zorganizuje darcovský maraón

Bratislava 3. mája (TASR) – Nadácia Pontis v utorok (5. 5.) organizuje darcovský maratón, ktorým sa zapája do globálnej iniciatívy #GivingTuesdayNow. Cieľom iniciatívy je poukázať na občianske organizácie, ktoré zmierňujú dôsledky aktuálnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19. TASR o tom informovala PR manažérka nadácie Pontis Jana Trubačová.



"Na našej stránke „Môžem pomôžem“ si ktokoľvek môže vybrať neziskovú iniciatívu a podporiť ju či už finančne, materiálne alebo svojimi skúsenosťami," vysvetlila výkonná riaditeľka Nadácie Pontis Martina Kolesárová s tým, že organizácia, ktorá počas darcovského maratónu vyzbiera najviac darov prostredníctvom stránky Darujme alebo Dobrá Krajina, získa bonus vo výške 500 eur.



Trubačová doplnila, že ľudia so zdravotným znevýhodnením, marginalizované obyvateľstvo, ľudia bez domova – aj oni patria medzi tých, ktorých súčasná situácia ohrozuje a o tisícky ľudí, ktorí sa ocitli na okraji spoločenského záujmu, sa starajú občianske organizácie. "Mnohé bojujú v prvej línii, pomáhajú šíriť osvetu v rómskych komunitách, poskytujú psychologickú pomoc či zabezpečujú rozvoz ochranných pomôcok pre zdravotnícke zariadenia," priblížila Kolesárová.



Nadácia Pontis na #GivingTuesdayNow pripravila podľa Trubačovej aj aktivitu s názvom #vyzva55, ktorou chce zburcovať online priestor. "Väčšina ľudí sa rozhodne darovať práve na odporúčanie niekoho známeho, náš hlas na sociálnych sieťach má teda veľkú cenu," vysvetlila Kolesárová.



Do výzvy, ktorá odkazuje na dátum, v ktorom sa bude konať, sa podľa Trubačovej môže zapojiť ktokoľvek bez ohľadu na schopnosti či vek. Stačí si vymyslieť aktivitu spojenú s číslom 55 alebo 5,5 a zdieľať ju na sociálnych sieťach s odkazom na konkrétnu občiansku organizáciu. "Či už sa rozhodnete napiecť 55 palaciniek, preskočiť 55-krát cez švihadlo, prečítať 55 strán klasickej literatúry, dôležité je dať všetkým vedieť, pre koho to robíte a vyzvať priateľov, aby sa tiež pridali k šíreniu dobra," uzavrela Kolesárová.