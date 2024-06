Nadácia SPP v rámci programu pre komunity podporí 109 organizácií

Bratislava 1. júna (TASR) - Nadácia SPP podporí 109 organizácií, ktoré sa v rámci svojich projektov chcú zamerať na rozvoj regiónov, zachovanie tradícií, revitalizáciu životného prostredia či zlepšenie kvality života ľudí na Slovensku. Vyplýva to z výsledkov aktuálneho ročníka grantového programu zameraného na komunity. Vyberala spomedzi 397 podaných projektov. Na finančnú podporu prerozdelí nadácia 200.000 eur.



"Tento rok sme do názvu programu pridali podtitul Spoznaj svoj región, svoju obec, svoje mesto, lebo sa domnievame, že tento rozmer sa zo života začína vytrácať. Chceme, aby ľudia boli hrdí na miesto, kde žijú, aby poznali históriu, pamiatky a výnimočné miesta, zvyklosti a komunitu," skonštatovala správkyňa nadácie Eva Guliková.



Grantový program je regionálne zameraný verejnoprospešný grantový program, prostredníctvom ktorého chce nadácia podporovať projekty aktívnych organizácií. Podporuje ľudí a organizácie, ktoré v danom regióne pôsobia a poznajú tak najlepšie jeho potreby.



O finančnú podporu sa mohli uchádzať mimovládne organizácie, občianske združenia, nadácie či neziskové organizácie. Ale tiež neinvestičné fondy, kultúrne inštitúcie, ako múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská či samosprávy, obce, mestá a účelové zariadenia cirkvi. Maximálna výška podpory na jeden projekt bola 3000 eur. Aktivity projektu musia byť zrealizované do konca októbra.



Počas uplynulých troch ročníkov programu už Nadácia SPP podporila 252 projektov zo všetkých kútov Slovenska a rozdelila 390.000 eur.