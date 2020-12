Nadácia Zastavme korupciu aj TIS privítali zvolenie nového šéfa GP SR

Bratislava 3. decembra (TASR) - Nový šéf generálnej prokuratúry Maroš Žilinka by sa mal podľa Nadácie Zastavme korupciu vysporiadať s rodinkárstvom a závadovými osobami. Nadácia víta jeho zvolenie a konštatuje, že ho čaká ťažká úloha, prinavrátiť inštitúcii vážnosť a dobré meno. Transparency International Slovensko (TIS) verí, že má predpoklady naplniť očakávania verejnosti.



Pripomína, že na Generálnej prokuratúre (GP) SR stále pôsobia ľudia, ktorí si napríklad dopisovali s väzobne stíhaným Marianom K. Na očistu treba podľa nadácie personálny audit a opätovné otvorenie a prešetrenie káuz vysokopostavených osôb z minulosti, ale aj v radoch prokurátorov. Žilinka má dostatok skúseností, aby neľahkú situáciu zvládol, tvrdí nadácia.



Odporúča na prokuratúre zmeniť systém výberových konaní, aby boli otvorené iným právnickým profesiám a zamedzilo sa rodinkárstvu. O vedúce miesta by sa malo súťažiť. “Na pozície krajských a okresných prokurátorov sa v minulosti hlásil jeden, nanajvýš dvaja kandidáti, lebo bolo dopredu jasné, kto uspeje,” uviedla riaditeľka nadácie Zuzana Petková.



Poukazuje na to, že by sa mali opätovne nastaviť mechanizmy, ktoré zabránia neprimeranému zasahovaniu do práce prokuratúra zhora. V súvislosti s podozreniami z korupcie, ktoré v súčasnosti prešetruje polícia u špeciálneho prokurátora Dušana K., pripomína aj potrebu lepšej kontroly. Nadácia verí, že dôjde aj k lepšiemu zverejňovaniu informácií a komunikácie navonok. Zvážiť by sa tiež malo elektronické prideľovanie spisov, ako je to na súdoch.



"Maroš Žilinka má veľmi dobré predpoklady, aby vo funkcii generálneho prokurátora uspel a naplnil tak vysoké očakávania verejnosti," reagovalo Transparency International Slovensko. Poznamenalo, že oproti niektorým protikandidátom nemal problém zverejniť svoje výkonnostné štatistiky a zároveň mal zo všetkých najreformnejší plán zmien v oblasti transparentnosti.



Žilinku spomedzi uchádzačov o post generálneho prokurátora zvolili poslanci 132 hlasmi zo 147 prítomných. Menovať do funkcie by ho mala prezidentka SR Zuzana Čaputová.