Nadácia Zastavme korupciu kritizuje vyjadrenia o prípadnom zrušení ÚVO

Bratislava 28. augusta (TASR) - Zrušenie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) by výrazne zvýšilo riziko nekalých a korupčných praktík pri štátnych nákupoch. Upozorňuje na to Nadácia Zastavme korupciu. Reaguje tak na víkendové vyjadrenia predsedov strán Smer-SD a SNS, ktorí by boli v prípade zostavenia vlády po septembrových parlamentných voľbách za zrušenie ÚVO.



Nadácia pripomína, že Úrad pre verejné obstarávanie dohliada na Slovensku dohliada na to, aby štátne orgány pri nákupoch dodržiavali všetky pravidlá. V prípade, ak sa tak nedeje, má kompetencie od pokút až po zrušenie daného obstarávania. Na svoje zistenia tiež upozorňuje políciu.



Takéto postupy úrad v minulosti opakovane využil aj pri podnetoch, ktorými sa naň obrátila samotná nadácia. Úrad jej dal za pravdu pri 50 zákazkách za vyše 1, 7 miliardy eur. Išlo napríklad o utajené zmluvy na finančnej správe, ktoré vyšetruje Národná kriminálna agentúra (NAKA) alebo nákup kamier za 100 miliónov eur, ktorý bol "šitý na mieru" konkrétnej firme.



"Neobstojí podľa nás ani argumentácia expremiéra Roberta Fica, že naše pravidlá pri štátnych nákupoch sú prísnejšie ako pravidlá Európskej únie, keďže na Slovensku je aj miera korupcie výrazne vyššia," podotýka Xénia Makarová z Nadácie Zastavme korupciu. Podľa nej nie je skutočným dôvodom pomalých štátnych nákupov to, že ich úrad kontroluje, ale fakt, že politici nastavili pravidlá, ktoré ich nominanti nie sú schopní dodržiavať.



Nadácia kritizuje aj vyjadrenia niektorých politických lídrov, ktorí v predvolebnom období sľubujú zrušenie aj ďalších štátnych inštitúcií. Padli totiž i úvahy o zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry či Špecializovaného trestného súdu. "Takúto demontáž inštitúcií považujeme za výrazné ohrozenie demokracie a právneho štátu," odkazuje Martin Suchý z nadácie.



Šéf Smeru Robert Fico sa v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 nechal okrem iného počuť, že strana je pripravená hovoriť o zrušení ÚVO a vybrať iný systém súťaží.