< sekcia Slovensko
Nadácia Zastavme korupciu oslovuje NR SR pre možné pochybenie Kaliňáka
Nadácia poukázala na to, že ministerstvo obrany dohadovalo zákazky pre Strnadove firmy v čase, kedy Kaliňákova firma Kallan Consulting inkasovala od Strnadovej firmy peniaze za vykonané služby.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Nadácia Zastavme korupciu podáva podnet Výboru Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií v súvislosti s podozrením na konflikt záujmov podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Výbor nadácia vyzýva, aby prešetril Kaliňákovo spojenie s obchodmi českého zbrojára Michala Strnada.
Nadácia v tejto súvislosti poukázala na to, že ministerstvo obrany dohadovalo zákazky pre Strnadove firmy v čase, kedy Kaliňákova firma Kallan Consulting inkasovala od Strnadovej firmy peniaze za vykonané služby. Prepojenie malo existovať aj po nástupe Kaliňáka na ministerský post. „Takýto postup vytvára vážne podozrenie z klientelizmu a korupcie. Minister ho mohol rozptýliť, ak by vopred na svoj konflikt záujmov verejne upozornil, čo sa však nestalo,“ uviedla Eva Mihočková z Nadácie Zastavme korupciu.
Nadácia za problematický považuje aj samotný proces, ktorým ministerstvo pridelilo Strnadovým firmám strategické zákazky za vyše miliardu, pýta sa či zmluvy uzatvorené napriamo s odvolaním sa na bezpečnostné výnimky skutočne vychádzali z najvýhodnejších ponúk.
Parlamentný výbor vyzýva, aby vo veci bezodkladne konal, využil svoje zákonné právomoci a vyžiadal si od ministerstva obrany aj samotného ministra všetky relevantné zmluvy, faktúry a interné schvaľovacie postupy. „Zároveň žiadame, aby výbor Roberta Kaliňáka predvolal na vypočutie, kde by mal verejnosti a poslancom jednoznačne odpovedať na viaceré otázky,“ dodala Mihočková.
Upozornila zároveň, že ak Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií uzná ministra obrany vinným z porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, hrozí mu sankcia vo výške dvanásťnásobku jeho mesačného platu.
Nadácia v tejto súvislosti poukázala na to, že ministerstvo obrany dohadovalo zákazky pre Strnadove firmy v čase, kedy Kaliňákova firma Kallan Consulting inkasovala od Strnadovej firmy peniaze za vykonané služby. Prepojenie malo existovať aj po nástupe Kaliňáka na ministerský post. „Takýto postup vytvára vážne podozrenie z klientelizmu a korupcie. Minister ho mohol rozptýliť, ak by vopred na svoj konflikt záujmov verejne upozornil, čo sa však nestalo,“ uviedla Eva Mihočková z Nadácie Zastavme korupciu.
Nadácia za problematický považuje aj samotný proces, ktorým ministerstvo pridelilo Strnadovým firmám strategické zákazky za vyše miliardu, pýta sa či zmluvy uzatvorené napriamo s odvolaním sa na bezpečnostné výnimky skutočne vychádzali z najvýhodnejších ponúk.
Parlamentný výbor vyzýva, aby vo veci bezodkladne konal, využil svoje zákonné právomoci a vyžiadal si od ministerstva obrany aj samotného ministra všetky relevantné zmluvy, faktúry a interné schvaľovacie postupy. „Zároveň žiadame, aby výbor Roberta Kaliňáka predvolal na vypočutie, kde by mal verejnosti a poslancom jednoznačne odpovedať na viaceré otázky,“ dodala Mihočková.
Upozornila zároveň, že ak Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií uzná ministra obrany vinným z porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, hrozí mu sankcia vo výške dvanásťnásobku jeho mesačného platu.