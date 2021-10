Nadácia Zastavme korupciu otvorila Protikorupčnú akadémiu

Bratislava 1. októbra (TASR) – Trojmesačný bezplatný program s názvom Protikorupčná akadémia, ktorý je zameraný na vzdelávanie, osvetu a aktivizáciu mladých ľudí, sa začal v piatok úvodným tréningom, na ktorý bolo vybraných 25 uchádzačov. Cieľom projektu je odovzdať mladým ľuďom zručnosti, ktoré im pomôžu bojovať proti podvodom a korupcii v ich meste.



„Myslím si, že už aj 17 či 18-roční mladí ľudia môžu prispieť k pozitívnej zmene. Nie na úrovni vlády alebo veľkých korupčných káuz, ale na úrovni svojho mesta, obce alebo školy či komunity, v ktorej žijú. A presne to je dôležité, pretože tie veľké systémové zmeny začínajú zospodu a pri takýchto malých veciach," vysvetlila riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.



Počas úvodného trojdňového tréningu, ktorý potrvá do nedele 3. októbra, čakajú na účastníkov zážitkové workshopy, kreatívne prednášky a diskusie pod vedením odborníkov, v oblastiach ako investigatíva, komunikácia, verejná kontrola, kreatívne myslenie či práca s konfliktom.



„Protikorupčná akadémia, ako aj samotný úvodný tréning, je pre účastníkov príležitosť, ako zažiť inšpiratívne osobnosti a zároveň získať protikorupčný know-how z prvej ruky," uviedol zakladateľ Protikorupčnej akadémie Matúš Lukačovič.



Na úvodnom tréningu vystúpi riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková, CEO Akadémie kritického myslenia Martin Poliačik, predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti Zuzana Dlugošová, riaditeľ investigatívneho centra Jána Kuciaka Lukáš Diko, investigatívny novinár Peter Sabo či zakladateľka festivalu Atmosféra Grétka Pavlovová.



„Odborníci pomôžu mladým ľuďom zorientovať sa v spleti inštitúcií, analýzy dát, pravidiel kritického myslenia alebo pravidiel organizovania podujatí," dodala Dlugošová.



Po úvodnom tréningu sa mladí ľudia pustia do vlastného individuálneho alebo skupinového projektu pod dohľadom skúsených odborníkov. Počas októbra až decembra by mali účastníci akadémie organizovať inšpiratívne podujatie, skontrolovať podozrivé zákazky v meste, v ktorom žijú, napísať protikorupčný blog či upozorniť na nemorálne alebo korupčné správanie. Výber formy a témy projektu je na jednotlivých účastníkoch vzdelávania.