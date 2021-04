Nadácia Zastavme korupciu sa vyjadrila k zmluve o Sputniku V

Bratislava 30. apríla (TASR) - Zmluva, ktorú uzatvorilo k nákupu vakcíny Sputnik V susedné Maďarsko, by nemala obsahovať podobnú pokutu, akú by za jej zverejnenie malo dostať Slovensko. Na sociálnej sieti na to upozornila Nadácia Zastavme korupciu.



Zmluva, zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (CRZ), medzi výrobcom Sputniku V a Slovenskom obsahuje časť, ktorá hovorí o tom, že za jej zverejnenie hrozí Slovensku pokuta vo výške jedného milióna amerických dolárov. Zo zverejnených častí zmluvy medzi Maďarskom a výrobcom Sputnika V podľa organizácie nevyplýva, že by obsahovala obdobnú pokutu. "Máme podozrenie, že pri nákupe neregistrovanej vakcíny tak mohlo dôjsť k porušeniu povinností pri správe cudzieho majetku, zneužitiu právomocí verejného činiteľa," uviedla.



Pripomenula tiež, že zo slovenských zákonov majú byť zmluvy so štátom verejné. Nadácia nesúhlasí s tvrdením slovenského premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), že zmluva na nákup je pre Slovensko výhodná.



Doplnila, že na základe infožiadosti si od Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR vypýtali ďalšie podrobnosti k dovezenej vakcíne a tiež k výnimke, ktorú na jej použitie udelil bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). "Ak sa po ich prijatí naše podozrenia z možného porušenia zákonov potvrdia, zvážime ďalšie kroky," informovala.



Nezisková organizácia však víta, že nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) zmluvu o dodávke vakcíny Sputnik V zverejnil. "Doterajšie kroky ministra ukazujú, že chce svoj rezort riadiť transparentne a vo verejnom záujme," uzavrela.