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Nadácia Zastavme korupciu spúšťa šiesty ročník Protikorupčnej akadémie
Cieľom programu je posilnenie praktických zručností mladej generácie v boji s korupciou a pri presadzovaní transparentnosti.
Autor TASR
Bratislava 13. júla (TASR) - Nadácia Zastavme korupciu opäť ponúka mladým ľuďom bezplatné vzdelávanie a otvára brány už šiesteho ročníka svojho desaťmesačného vzdelávacieho programu Protikorupčná akadémia. Tento rok sa môžu prihlásiť mladí dospelí vo veku od 18 do 28 rokov. Celý ročník sa realizuje vďaka finančnej podpore z grantu Európskej únie. TASR o tom informoval Norbert Chomistek z nadácie.
Cieľom programu je posilnenie praktických zručností mladej generácie v boji s korupciou a pri presadzovaní transparentnosti. Účastníci získajú príležitosť do hĺbky spoznať rôzne formy korupcie, jej celospoločenské dosahy a osvoja si efektívne nástroje na jej prevenciu a odhaľovanie.
„Mladí ľudia sa môžu tešiť na intenzívny tréning a workshopy s poprednými odborníkmi v oblastiach, ako je verejná kontrola, investigatíva, kritické myslenie či strategická komunikácia. Títo experti budú zároveň garantmi a mentormi projektov, na ktorých budú účastníci samostatne alebo v tímoch pracovať počas nasledujúcich desiatich mesiacov,“ priblížila riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.
Šiesty ročník Protikorupčnej akadémie odštartuje úvodným tréningom, ktorý sa uskutoční v dňoch 8. až 11. novembra 2026 v Bratislave. V nasledujúcich mesiacoch bude program flexibilne pokračovať v online priestore. Viac informácií o programe spolu s online prihláškou nájdu záujemcovia na oficiálnej stránke nadácie https://komunita.zastavmekorupciu.sk/.
Cieľom programu je posilnenie praktických zručností mladej generácie v boji s korupciou a pri presadzovaní transparentnosti. Účastníci získajú príležitosť do hĺbky spoznať rôzne formy korupcie, jej celospoločenské dosahy a osvoja si efektívne nástroje na jej prevenciu a odhaľovanie.
„Mladí ľudia sa môžu tešiť na intenzívny tréning a workshopy s poprednými odborníkmi v oblastiach, ako je verejná kontrola, investigatíva, kritické myslenie či strategická komunikácia. Títo experti budú zároveň garantmi a mentormi projektov, na ktorých budú účastníci samostatne alebo v tímoch pracovať počas nasledujúcich desiatich mesiacov,“ priblížila riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.
Šiesty ročník Protikorupčnej akadémie odštartuje úvodným tréningom, ktorý sa uskutoční v dňoch 8. až 11. novembra 2026 v Bratislave. V nasledujúcich mesiacoch bude program flexibilne pokračovať v online priestore. Viac informácií o programe spolu s online prihláškou nájdu záujemcovia na oficiálnej stránke nadácie https://komunita.zastavmekorupciu.sk/.