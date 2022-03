Nadácia Zastavme korupciu zhodnotila dva roky slovenskej vlády

Bratislava 21. marca (TASR) - Z protikorupčných sľubov nesplnila vláda počas prvej polovice svojho volebného obdobia ani tretinu. Tvrdí to Nadácia Zastavme korupciu, ktorá najväčší posun v boji s korupciou vidí vo vyšetrovaní káuz, ktoré vedie NAKA a Úrad špeciálnej prokuratúry. TASR o tom informovala Lucia Pazičová z Nadácie Zastavme korupciu.



Najväčším plusom súčasnej vlády podľa nadácie je, že polícia začala vyšetrovať korupčné kauzy, ktoré sa týkajú prominentov. Zo systémových opatrení však neprijali vládni činitelia ani tretinu z toho, čo sľúbili, konštatuje nadácia pri príležitosti polčasu vládnutia OĽANO, SaS, Za ľudí a Sme rodina.



Presne pred dvoma rokmi vznikla vláda na čele s Igorom Matovičom (OĽANO), ktorého neskôr vystriedal Eduard Heger (OĽANO). "Zažila neľahké historické obdobie, keď najprv musela čeliť pandémii ochorenia COVID-19 a teraz zase vojnovému konfliktu na Ukrajine, ekonomickým dôsledkom a utečeneckej kríze. Ani to však nemôže slúžiť ako ospravedlnenie, že vláda dosiaľ splnila len veľmi málo z protikorupčnej časti svojho programu," uviedla riaditeľka Nadácie Zuzana Petková. Pripomenula, že kľúčové reformy sa prijímajú v prvých dvoch rokoch vládnutia.



Nadácia pred dvoma rokmi vypracovala tabuľku 24 najdôležitejších protikorupčných sľubov vtedy nastupujúceho kabinetu. Z nich sa doteraz ministrom podarilo presadiť len sedem. Väčšina z nich navyše bola splnená v prvom roku vládnej koalície. V druhom roku sa tak protikorupčný boj vlády v legislatívnej oblasti výrazne spomalil. "Najviac oceňujeme prijatie zákona o zaistení majetku, reformu disciplinárnych konaní, sfunkčnenie Úradu na ochranu oznamovateľov, či zmeny v preverovaní majetkov sudcov," konštatoval analytik nadácie Martin Suchý.



Mnohé body zostali podľa nadácie nesplnené, ale koalícia sa o ne sporí. Ide konkrétne o súdnu mapu či úpravu paragrafu 363 Trestného poriadku. Sľub koalícia podľa nadácie nenapĺňa ani v prípade viacerých politických nominácií do verejných funkcií.