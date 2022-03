Za kupčenie so záverečnými prácami budú hroziť pokuty

Bratislava 24. marca (TASR) - Súčasťou schválenej novely vysokoškolského zákona je aj riešenie kupovania záverečných prác. Zmeny presadili Nadácia Zastavme korupciu v spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl.



"Do zákona sa na náš návrh dostal nový pojem - akademický podvod. Ten spácha študent, ak predloží záverečnú prácu, ktorá nie je výsledkom jeho vlastnej a samostatnej činnosti," vysvetlil Martin Suchý z Nadácie Zastavme korupciu. Za takéto konanie bude študentom hroziť strata akademického titulu aj ukončenie štúdia.



Zákon zavádza tiež pojem "účasť na akademickom podvode". “Firmám a osobám, ktoré napíšu alebo nechajú napísať prácu pre študenta alebo takéto služby propagujú, bude hroziť pokuta do 50.000 eur," povedal Suchý.



Z analýzy Nadácie Zastavme korupciu vyplynulo, že so záverečnými prácami obchoduje viac než 20 webov. S kúpenými prácami môže ročne podľa nadácie promovať až 15 percent absolventov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Prieskum Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo neskôr ukázal, že tento podiel môže byť ešte väčší.



Takáto prax by sa mala podľa nadácie skončiť koncom apríla, keď by do platnosti mala vstúpiť novela vysokoškolského zákona. "Veríme, že takéto sankcie budú dostatočne odstrašujúce rovnako pre študentov, ako aj pre osoby, ktoré si z písania záverečných prác robia biznis, a že nový zákon prispeje k férovejšiemu a kvalitnejšiemu vysokoškolskému prostrediu na Slovensku," uzavrel Suchý.



Poslanci Národnej rady SR schválili v stredu (23. 3.) novelu zákona o vysokých školách.