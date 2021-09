Nadácia Zastavme korupciu žiada odňať GP možnosť zrušiť obvinenie

Bratislava 2. septembra (TASR) - Nadácia Zastavme korupciu žiada vládu, aby splnila záväzok zo svojho programového vyhlásenia a úpravou právomoci generálneho prokurátora mu odňala možnosť zrušiť právoplatné uznesenie o obvinení. Na kabinet sa obracia v súvislosti s rozhodnutím Generálnej prokuratúry (GP), ktorá v utorok (31. 8.) zrušila viacero vznesených obvinení, medzi iným aj obvinenie bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského z korupcie.



Nadácia upozorňuje, že v prípade generálneho prokurátora Maroša Žilinku i exšéfa tajnej služby ide o nominantov Sme rodina.



"Aj keď sa Maroš Žilinka z rozhodnutia vylúčil a nechal rozhodovať svojho zástupcu, skutočnosť, že kontroverzné uznesenie Generálna prokuratúra verejnosti doteraz dôveryhodne nevysvetlila, vzbudzuje pochybnosti, či bolo nestranné,” uviedla riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. Poukazuje pritom na to, že silná právomoc zastaviť akékoľvek trestné stíhania, ktorú má v rukách jedna osoba - generálny prokurátor alebo ním poverený námestník, je bez ďalších kontrolných mechanizmov ľahko zneužiteľná.



Trestný poriadok by sa mal zmeniť podľa riaditeľky nadácie tak, aby GP nemohla rušiť právoplatné uznesenia o obvinení. “Rozhodnutie o vine či nevine by malo byť vecou súdov a nie v rukách jedného človeka,” dodala Petková.



GP SR zrušila obvinenia bývalému riaditeľovi SIS Vladimírovi Pčolinskému, podnikateľovi Zoroslavovi Kollárovi, generálny prokurátor tiež zrušil obvinenie voči finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi, bývalému riaditeľovi kontrarozviedky SIS Ľubomírovi Arpášovi a voči Arpášovej manželke.