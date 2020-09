Nadácia ZSE podporí inovatívnych učiteľov

Bratislava 11. septembra (TASR) - V rámci druhého ročníka grantového programu Výnimočné školy chce Nadácia Západoslovenskej energetiky (ZSE) nájsť a podporiť inovatívnych učiteľov, ktorí sú inšpiráciou nielen pre svojich žiakov, ale aj pre ďalších kolegov. TASR o tom informovala hovorkyňa ZSE Michaela Dobošová.



Pedagógovia základných a stredných škôl môžu získať grant vo výške 3000 eur na podporu projektov, ktoré pomôžu učiteľom zrealizovať ich predstavu o kvalitnejšom školstve a motivujú k väčšej spolupráci so žiakmi či širšou komunitou školy. Celkovo v rámci tohto programu nadácia rozdelí 50.000 eur, pričom žiadosti je možné podávať do 20. októbra.



O podporu z programu sa môžu uchádzať učitelia základných a stredných škôl z celého Slovenska. Projekty musia byť predložené pod záštitou školy, na ktorej pedagóg pôsobí, škola je zároveň aj príjemcom finančného príspevku. Do programu sa môže z jednej školy zapojiť len jeden učiteľ s jedným projektom. Finančné prostriedky z programu môžu byť použité napríklad na zakúpenie učebných pomôcok či školského a technického vybavenia.