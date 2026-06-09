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Nadácie spúšťajú Fond na podporu kultúry v samosprávach
Vďaka fondu si budú môcť Slováci po celej krajine užívať regionálne festivaly, koncerty či iné komunitné aktivity už celé leto až do začiatku jesene.
Autor TASR
Bratislava 9. júna (TASR) - Nadácia Slovenskej sporiteľne a Nadácia otvorenej spoločnosti spúšťajú Fond pre regionálnu kultúru. Má podporovať organizácie prinášajúce kultúru do miest a obcí. TASR o tom informovala PR špecialistka Slovenskej sporiteľne Katarína Ragáčová.
„Vďaka fondu si budú môcť Slováci po celej krajine užívať regionálne festivaly, koncerty či iné komunitné aktivity už celé leto až do začiatku jesene. Menšie kultúrne podujatia sa môžu uchádzať o podporu vo výške od 2000 do 5000 eur. Žiadosť musia podať od 9. júna do 25. júna 2026. Projekty musia byť zrealizované do konca októbra. Väčšie podujatia, ktoré dlhodobo prinášajú kultúru do regiónov, dostanú grant vo výške 8000 až 12.000 eur a môžu ich využiť napríklad na realizáciu programu, prevádzku alebo rozvoj svojich kapacít, a to až do konca tohto roka. Žiadosť musia podať od 9. júna do 8. júla 2026,“ uviedla.
„Vďaka fondu si budú môcť Slováci po celej krajine užívať regionálne festivaly, koncerty či iné komunitné aktivity už celé leto až do začiatku jesene. Menšie kultúrne podujatia sa môžu uchádzať o podporu vo výške od 2000 do 5000 eur. Žiadosť musia podať od 9. júna do 25. júna 2026. Projekty musia byť zrealizované do konca októbra. Väčšie podujatia, ktoré dlhodobo prinášajú kultúru do regiónov, dostanú grant vo výške 8000 až 12.000 eur a môžu ich využiť napríklad na realizáciu programu, prevádzku alebo rozvoj svojich kapacít, a to až do konca tohto roka. Žiadosť musia podať od 9. júna do 8. júla 2026,“ uviedla.