POZOR: Hrozí silný vietor, na viacerých miestach aj snehové jazyky

Bratislava 11. februára (TASR) - Na Slovensku naďalej platia výstrahy pred vetrom. V Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji hrozí vietor do 17.00 h, v Banskobystrickom, Trenčianskom, Prešovskom a Žilinskom kraji do 16.00 h. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke.Bratislavská polícia preto na sociálnej sieti upozorňuje vodičov, aby jazdili opatrne a jazdu prispôsobili poveternostným podmienkam, svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a povahe vozovky. "radí polícia. K zvýšenej obozretnosti vyzýva aj chodcov.Vietor hrozí až do polnoci aj na horách v Banskobystrickom, Žilinskom kraji a okrese Poprad. V Trenčianskom kraji platí výstraha do 18.00 h.SHMÚ varuje tiež pred snehovými jazykmi a závejmi na viacerých miestach Banskobystrického, Žilinského, Košického a Prešovského kraja. Rovnako v okrese Prievidza v Trenčianskom kraji. Výstrahy platia do 20.00 h.Stredoslovenská distribučná (SSD) momentálne eviduje bez dodávok elektrickej energie 24.000 odberných miest a mimo prevádzky je viac ako 200 trafostaníc. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Miroslav Gejdoš.Doplnil, že SSD má najväčšie problémy v okresoch Liptovský Mikuláš, Námestovo, Žarnovica, Banská Štiavnica, Krupina, Lučenec či Rimavská Sobota.podotkol hovorca SSD.Najviac výpadkov podľa neho stále spôsobujú stromy a konáre popadané na vedenia vysokého napätia.dodal Gejdoš.Silný vietor a sneženie spôsobujú komplikácie na cestách v okolí Vysokých Tatier. Cestári z regiónu v tejto súvislosti vyhlásili prvý situačný stupeň. Pre TASR to uviedol Roman Bednár poverený riadením Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad. Zároveň však dodal, že doposiaľ nebolo nutné žiadne úseky uzatvárať.priblížil situáciu Bednár s tým, že cesty zafúkava aj vo vyšších polohách v okolí Levoče. Nikde inde v rámci regiónu problémy hlásené neboli. Vodiči na sociálnej sieti upozornili na sťažené podmienky v okolí Ždiaru, pri Hornom Smokovci, ale aj v oblasti Vyšných Hágov.V súvislosti s počasím mali viacero výjazdov aj hasiči.ozrejmil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach. Zároveň dodal, že vietor pomaly ustáva. V Prešovskom kraji mali len tri menšie výjazdy, keď bolo treba odstrániť popadané stromy z vozovky.Horský priechod Donovaly aktuálne uzavreli pre všetku dopravu. Dôvodom je počasie. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že na mieste situáciu monitoruje a hneď ako to bude možné, bude postupne horský priechod sprejazdňovať aspoň pre osobnú dopravu.spresnila polícia s tým, že podobne vyzerá situácia aj na iných horských priechodoch v Banskobystrickom kraji.Polícia aktuálne upozorňuje na silný vietor, hustý dážď i sneh, ktoré komplikujú dopravu aj na ďalších miestach stredného Slovenska a vo Vysokých Tatrách.odporúča polícia.Hasiči za uplynulých 24 hodín zasahovali v súvislosti s poveternostnou situáciou na Slovensku 64-krát. Informovala o tom Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).Najviac výjazdov zaznamenali hasiči v Trnavskom kraji, kde pomáhali na 21 miestach. V každom z ostatných krajov zasahovali hasiči menej ako desaťkrát, 45 zásahov, teda 70 percent zo všetkých, tvorili výjazdy k popadaným stromom, ktoré blokovali cesty, chodníky alebo spadli na zaparkované autá. Okrem toho hasiči pomáhali najmä pri uvoľnených či odtrhnutých strešných krytinách.Spolu zasahovalo 280 profesionálnych a dobrovoľných hasičov s 80 kusmi hasičskej techniky." uviedla Farkasová.