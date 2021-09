Naď:Deň ozbrojených síl dáva možnosť si spomenúť na historické momenty

Brezová pod Bradlom 22. septembra (TASR) - Deň ozbrojených síl nám dáva možnosť si spomenúť na historické momenty meruôsmych rokov, ale zároveň nám dáva možnosť si uvedomiť, čo každoročne ozbrojené sily urobili pre občanov Slovenska. Uviedol to pri pietnej spomienke pri Pamätníku hurbanovských bojov na Bukovskej ceste nad mestom Brezová pod Bradlom minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).



"Keď som pred rokom aj na tomto mieste hovoril o dôležitosti ozbrojených síl, netušil som, čo všetko nás čaká v horizonte jedného roka. Keď som si v pamäti prechádzal, čo všetko sa vojakom podarilo urobiť a s akými excelentnými výsledkami, tak máme byť na čo právom hrdí. Vojaci ukázali, že sú tou poslednou poistkou, keď už občania nevedia, na koho sa obrátiť,“ povedal Naď.



Ako doplnil, potvrdili to pri celoplošnom testovaní, pomocou v nemocniciach alebo pri ochrane našich štátnych hraníc, ako aj pri ďalších aktivitách. "Ukázali to aj v Afganistane pri realizácii dvoch evakuačných operácií a zároveň si robili každodennú robotu, aj keď nemajú techniku či infraštruktúru, akú by mali mať," doplnil minister.



"Deň ozbrojených síl je najvýznamnejším sviatkom ozbrojených síl, ktoré si potrpia na tradície, keďže tradície ich robia pevnými. Pevnými v tom, že stanovujú mieru morálky pri plnení úloh, angažovanosti. Inšpiráciu hľadáme v histórii a na tomto mieste na mňa, vojakov a verím, že aj na občanov, dýcha. Pretože prvé ozbrojené úspešné vojenské vystúpenie slovenského národa je veľmi dôležité. Je dôležité si ho pripomínať, a preto sa k nemu vraciame. Tento rok sme sa tu síce stretli v komornej atmosfére, ale verím, že budúci rok sa tu už predvedieme obyvateľom v plnej paráde," uviedol náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko.



Oslavy Dňa ozbrojených síl sa každoročne uskutočňujú v Brezovej pod Bradlom, posledné dva roky sa však konali bez účasti verejnosti. "Podmienky sú, aké sú, a oslavy sme museli robiť v komornej atmosfére. Pevne verím, že budúci rok sa už vrátime do normálu a oslávime to tak, ako sa má. Som rád, že armáda si považuje naše mesto a prvé hurbanovské boje a vzali si ich za svoje. Brezová je spätá s armádou a mesto bude vždy vytvárať podmienky pre to, aby tu oslavy mohli byť aj naďalej," doplnil primátor mesta Brezová pod Bradlom Jaroslav Ciran.