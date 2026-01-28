< sekcia Slovensko
Poisťovňa: Nadmerná spotreba liekov ovplyvňuje životné prostredie
Slovensko patrí medzi krajiny s najväčším počtom návštev u lekára za rok na jednotlivca a zároveň s vysokou mierou spotreby liekov na predpis.
Autor TASR
Bratislava 28. januára (TASR) - Nadmerná alebo zbytočná spotreba liekov ovplyvňuje životné prostredie. Upozornila na to Union zdravotná poisťovňa (ZP) na stredajšej tlačovej konferencii. Apeluje preto na pacientov, aby si nevyberali lieky do zásoby a dôsledne dodržiavali odporúčania lekára. Zároveň povzbudzuje lekárov, aby tam, kde je to medicínsky možné, zvažovali racionálnejšie dávkovanie, kratšie liečebné schémy alebo nefarmakologické alternatívy.
Účinné látky z liekov sa stávajú environmentálnym problémom. „Po užití sa účinné látky z liekov dostávajú do odpadových vôd. Bežné čistiarne odpadových vôd ich však nedokážu úplne odstrániť, a tak prenikajú nielen do pôdy, ale aj do riek a jazier, kde menia správanie rýb aj fungovanie ekosystémov,“ vysvetlila Michaela Krausová, spoluautorka analýzy, ktorú pre zdravotnú poisťovňu realizovala konzultačná spoločnosť v oblasti Environmental, Social, Governance (ESG) Fair Venture.
Ďalším zdrojom účinných látok vo vode sú aj nesprávne zlikvidované nepoužité lieky, ktoré končia v komunálnom odpade alebo v kanalizácii. „Exspirované lieky je správne vybrať z obalu, dať do vrecka a odniesť do lekárne, ktorá ich vie bezpečne odovzdať na zneškodnenie,“ informovala odborníčka na farmakoterapiu a klinickú farmakológiu Tatiana Foltánová.
Slovensko patrí medzi krajiny s najväčším počtom návštev u lekára za rok na jednotlivca a zároveň s vysokou mierou spotreby liekov na predpis. „Vlani sme vydali takmer deväť miliónov balení liekov v hodnote 113 miliónov eur,“ priblížil riaditeľ sekcie zdravotného poistenie Union ZP Jozef Koma. Dodal, že v prepočte to je 11 až 12 balení liekov na poistenca, pričom najväčšie výdavky na lieky má veková kategória od 60 do 69 rokov a ročne v priemere senior spotrebuje až 45 balení. Najčastejšie ide o lieky napríklad proti bolesti, lieky na srdce, spánok či krvný tlak.
Odborníčka na farmakoterapiu a klinickú farmakológiu upozorňuje na hromadenie liekov v domácnosti, ich požičiavanie alebo nastavovanie si vlastnej medikácie. „Nesprávne alebo neuvážené užívanie medikamentov môže viesť k nežiaducim účinkom, zhoršeniu zdravotného stavu a v niektorých prípadoch aj k vzniku závislostí,“ doplnila Foltánová.
