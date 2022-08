Naď:O budúcnosti migov sa rokuje,ich hodnota je približne 300 mil. eur

Bratislava 23. augusta (TASR) - Na budúcnosti stíhacích lietadiel MiG-29 po ich uzemnení zatiaľ nie je dohoda. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) o tom informoval v utorok. Ako dodal, ich hodnota je približne 300 miliónov eur. Cieľom je získať za ne po prípadnom darovaní Ukrajine finančnú alebo materiálnu náhradu.



"Rokujeme o tom, čo ďalej s migmi. Hodnota, ktorá je za migy, je niekde na úrovni 300 miliónov eur. Buď dostaneme finančnú náhradu, že to niekto kúpi, alebo materiálnu náhradu v takejto hodnote. Finančnú by sme použili na nákup inej techniky," načrtol minister. O budúcnosti migov sa podľa neho vedú rokovania na medzinárodných fórach i s jednotlivými krajinami.



Minister zároveň potvrdil, že ochranu vzdušného priestoru SR prostredníctvom nadzvukového letectva od septembra preberú Poľsko a Česká republika. Odmieta tvrdenia, že od 1. septembra tak Slovensko stratí suverenitu nad ochranou vzdušného priestoru SR. "Ochranu vzdušného priestoru zabezpečuje Severoatlantická aliancia od nášho vstupu," zdôraznil. Ako vysvetlil, doteraz to bolo prostredníctvom rôznych prvkov protivzdušnej obrany na Slovensku, po novom bude zapojené aj poľské a české nadzvukové letectvo.