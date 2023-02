Nadpriemernú vzdelanostnú úroveň má približne 12 percent obcí v SR

Bratislava 9. februára (TASR) - Vzdelanostnú úroveň nad hodnotou celoslovenského priemeru má 12 percent obcí. Top medzi obcami s najvyššou vzdelanostnou úrovňou tvoria obce Rovinka, Donovaly, Miloslavov, Špania Dolina, Marianka a Chorvátsky Grob. Informovala o tom hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder na základe štúdie Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR.



V obci Rovinka v okrese Senec sa sčítalo 5136 obyvateľov. Z daného počtu obyvateľov má až 3391 vysokoškolské a úplné stredoškolské vzdelanie. Obec je priemerným vekom mladá, obyvatelia majú v priemere 34 rokov. Vysoký podiel tvoria obyvatelia v produktívnom veku – 3378 a deti do 14 rokov až 1292. "Keď si uvedomíme fakt, že deti do 14 rokov ešte nemohli ukončiť svoje vzdelanie, zistíme, že každý obyvateľ obce Rovinka má kvalitné vzdelanie," priblížila Stauder.



V okrese Banská Bystrica v obci Donovaly sa sčítalo 249 obyvateľov, z nich má 199 vysokoškolské alebo úplné stredoškolské vzdelanie. "Keď uvážime, že v obci žije 17 detí do 14 rokov, môžeme konštatovať, že každý obyvateľ Donovál má vysokú vzdelanostnú úroveň," uviedla hovorkyňa SODB 2021.



V obci Miloslavov (okres Senec) sa sčítalo 4000 obyvateľov, pričom 2654 má vysokoškolské alebo úplné stredoškolské vzdelanie. V obci žije až 1047 detí do 14 rokov a raritne málo dôchodcov – len 336.



K mini obciam patrí Špania Dolina v okrese Banská Bystrica, má 223 obyvateľov. Kvalitné vysokoškolské a úplné stredoškolské vzdelanie tam dosahuje 175 obyvateľov. Žije tam 26 detí do 14 rokov, ktoré ešte neukončili základnú školu a presne takýto počet obyvateľov si udáva základné vzdelanie. "Z daného plynie, že aj tu môžeme konštatovať, že každý obyvateľ obce dosiahol vysokú úroveň svojho vzdelania," poznamenala Stauder.



V obci Marianka v okrese Malacky sa sčítalo 2284 obyvateľov. Žije tam 488 detí a len 285 seniorov nad 65 rokov. "Až 1536 obyvateľov, čo sú všetci v produktívnom veku, tu dosahuje vysokoškolské alebo úplné stredoškolské vzdelanie," dodala hovorkyňa.



Až 6830 obyvateľov sa sčítalo v obci Chorvátsky Grob (okres Senec). "Obec je vekom mladá, priemerný dosiahnutý vek obyvateľov je necelých 35 rokov. V obci žije z daného počtu až 1752 detí do 14 rokov a len 586 dôchodcov. Až 4413 obyvateľov dosiahlo kvalitné vzdelanie," informovala Stauder. Ako doplnila, ak uvážime počet detí do 14 rokov v obci, dá sa konštatovať, že doslova každý obyvateľ Chorvátskeho Grobu je vzdelaný.



Naopak, medzi obcami s najnižšou vzdelanostnou úrovňou prevládajú obce, ktoré sú situované na južnom Slovensku. "Najvýraznejšie zaostávajú obce z okresov Revúca, Rimavská Sobota, Komárno, Veľký Krtíš a Lučenec. V okrese Revúca má až 57 percent obcí vzdelanostnú úroveň len od 46 do hodnoty 62. V okrese Rimavská Sobota je podiel takýchto obcí až 44 percent," uviedla Stauder. Medzi obce s najnižšou vzdelanostnou úrovňou patria Sútor, Kesovce, Dulovo, Radnovce. Na posledných priečkach možno takisto nájsť aj obce s obyvateľstvom z marginalizovaných komunít, a to Lomnička, Jurské, Chminianske Jakubovany, Žehra, Jarovnice a Bystrany.