Naď:S Maďarskom chceme v oblasti obrany hľadať ďalšie formy spolupráce

Bratislava 26. septembra (TASR) – Spolupráca medzi Slovenskou republikou a Maďarskom v oblasti obrany je vynikajúca, je vzorom v mnohých oblastiach. V pondelok to skonštatoval minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) po rokovaní s ministrom obrany Maďarska Kristófom Szalay-Bobrovniczkým. Zhodli sa na tom, že budú hľadať ďalšie formy spolupráce, ktoré budú na bilaterálnej úrovni alebo aj v širšom rámci, napríklad Vyšehradskej štvorky.



"Teším sa na našu ďalšiu diskusiu o možnosti, že by sa Maďarsko pripojilo k Poľsku a Českej republike pri ochrane vzdušného priestoru Slovenskej republiky," uviedol Naď. V rámci dobrej spolupráce oboch krajín slovenský minister obrany spomenul spoločný výcvik, cvičenia na Slovensku, ale aj v Maďarsku či vzdelávanie. "Spolupráca v oblasti obrany medzi našimi krajiny je veľmi dobrá," uviedol.



Szalay-Bobrovniczký uviedol, že išlo o dôležité stretnutie, kde diskutovali o vzájomných vzťahoch. Zároveň poďakoval Naďovi za prácu vo Vyšehradskej štvorke, kde je podľa neho veľmi aktívny.



Ministri diskutovali aj o spolupráci pri modernizácii ozbrojených síl. Verí, že nájdu spoločné riešenia, aby mohli zapojiť slovenský, ale aj maďarský obranný priemysel do vzájomných aktivít. Podľa šéfa rezortu maďarskej obrany sa s modernizáciou u našich južných susedov začalo už pred niekoľkými rokmi.







"Preberali sme aj situáciu na Ukrajine a som rád, že v tom je jasná zhoda. Vieme, kto je agresor, a chceme zabezpečiť mier čím skôr," povedal Naď. Poukázal na to, že krajiny majú rozdielne prístupy, akým spôsobom pristupujú k situácii na Ukrajine. Szalay-Bobrovniczký povedal, že aj keď majú rozdielne názory, chcú, aby sme zažili u našich susedov čím skôr mier.



Témou stretnutia bola aj bezpečnostná a celková situácia na západnom Balkáne. Maďarsko je v tomto smere podľa Naďa veľmi aktívne. Poukázal na na to, že Maďarsko je rovnako aktívne aj v Bosne a Hercegovine. Diskutovalo sa aj o mnohonárodnej jednotke Severoatlantickej aliancie, ktorá bola zriadená na Slovensku aj v Maďarsku.