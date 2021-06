Nadšenci vesmíru sa môžu zúčastniť na svetovej výstave v Dubaji

Bratislava 9. júna (TASR) - Nadšenci vesmíru majú možnosť zúčastniť sa na svetovej výstave EXPO Dubaj. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR spustilo výzvu, do ktorej sa môžu zapojiť stredoškoláci, vysokoškoláci aj učitelia. TASR o tom informoval odbor komunikácie rezortu školstva.



Na zapojenie sa do výzvy je potrebné splniť niekoľko podmienok. Záujemcovia musia napríklad poslať ukážku svojej práce/projektu či napísať esej, prečo sa chcú na „vesmírnom týždni“ na EXPO Dubaj zúčastniť. Podmienkou je aj najneskôr do 1. novembra dovŕšiť vek 18 rokov. Všetky informácie a dokumenty na prihlásenie je potom potrebné poslať na emailovú adresu dubaj@minedu.sk, a to najneskôr do 31. augusta.



Ako rezort školstva priblížil, Expo Dubaj bude prvou svetovou výstavou, ktorá sa uskutoční v regióne Blízkeho východu, Afriky a Ázie, a zároveň prvou v arabskom svete. Hlavná téma výstavy Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti je symbolom inovácie a progresu. „Sme presvedčení, že inovácie by mali mať svoje zastúpenie aj v školskom prostredí, a práve preto chceme umožniť žiakom, študentom a učiteľom pozrieť si svetové trendy, získať inšpirácie a možno aj cenné kontakty, ktoré dokážu využiť aj v školách či budúcej kariére na Slovensku,“ priblížil štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis.