Nadúmrtnosť na Slovensku sa v decembri 2022 priblížila k hranici 20 %

Bratislava 26. januára (TASR) - Nadúmrtnosť na Slovensku sa v decembri priblížila k hranici 20 percent a bola druhá najvyššia v roku 2022. Vyššiu celkovú nadúmrtnosť spôsobil predovšetkým nárast počtu zomretých na choroby obehového systému a dýchacej sústavy. TASR o tom informovali zo Štatistického úradu (ŠÚ) SR.



Z regionálneho hľadiska so zvýšeným počtom zomretých zápasil najmä Trenčiansky kraj, kde počet úmrtí takmer o tretinu prekročil predpandemický priemer. Ochoreniu COVID-19 podľahlo v decembri 93 osôb, bola ôsmou najčastejšou príčinou zomierania.



V poslednom mesiaci roka 2022 zomrelo na Slovensku viac ako 5400 osôb, čo bol po marci a januári tretí najvyšší počet za posledných 12 mesiacov. Celkový počet zomretých bol o 17,8 percenta vyšší než priemerná hodnota rovnakého mesiaca rokov 2015 – 2019 pred nástupom pandémie. Vyplýva to z predbežných dát o počtoch zomretých a príčinách úmrtí v decembri 2022 zverejnených ŠÚ SR. Úrad tiež spresnil údaje za prvých 11 mesiacov minulého roka.



Údaje za celý minulý rok sa budú ešte spresňovať. "Dáta o počtoch zomretých na Slovenku a príčinách úmrtí v roku 2022 sa momentálne dôsledne preverujú a spresňujú a ako po iné roky, definitívne údaje budú zverejnené na konci marca," uviedla riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická.



V decembri, rovnako ako počas celého minulého roka, zomieralo menej osôb v porovnaní s päťročným priemerom pred pandémiou v skupine ľudí v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov). Medzi zomretými pribudlo v decembri výrazne viac seniorov nad 65 rokov, čo je najpočetnejšia z troch základných vekových skupín v štruktúre zomretých. V decembri 2022 dosiahla nadúmrtnosť takmer 24 percent, keď celkovo zomrelo približne 4300 seniorov (tvorili takmer 79 percent všetkých úmrtí).



Ešte o niečo horší bol vývoj úmrtnosti u mladších seniorov (od 65 do 74 rokov). Nadúmrtnosť mladších seniorov predstavovala necelých 30 percent, kým u starších seniorov bola na úrovni 21 percent.



Najvýraznejšie sa zvýšil počet úmrtí v decembri oproti päťročnému priemeru pred nástupom pandémie v Trenčianskom kraji (o 33 percent) a v Trnavskom kraji (o 21 percent). Naopak najmiernejší bol nárast počtu zomretých v Banskobystrickom kraji (o 11 percent) a v Košickom kraji (o 12 percent).



Najčastejšími príčinami smrti aj v poslednom mesiaci minulého roka boli choroby obehového systému, ktoré tvorili 47 percent úmrtí (takmer 2600 osôb) a nádory 22 percent (takmer 1200 osôb). Tieto dve skupiny úmrtí patria dlhodobo medzi najčastejšie príčiny zomierania v SR. "Na choroby obehového systému zomrelo v decembri o vyše 13 percent osôb viac ako v priemere rokov 2015 – 2019, čo sa odrazilo aj na vyššej celkovej nadúmrtnosti na sklonku minulého roka. Po piatich mesiacoch nastal mierny rast aj v prípade nádorov, v decembri 2022 zomrelo takmer o dve percentá viac ľudí ako predstavuje päťročný priemer," spresnil ŠÚ SR. Na následky ochorenia COVID-19 zomrelo v decembri 93 osôb.