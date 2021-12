Nadúmrtnosť na Slovensku v novembri dosiahla 53 percent

Príčiny úmrtí v SR. Foto: TASR/ŠÚSR

Slováci počas novembra najčastejšie zomierali na choroby obehovej sústavy

Bratislava 28. decembra (TASR) - V novembri zomrelo na Slovensku 7167 osôb. Je to takmer o 2500 viac, ako bol novembrový priemer v predošlých rokoch. Celková nadúmrtnosť tak v predchádzajúcom mesiaci na Slovensku dosiahla 53 percent. Zvyšovalo ju aj ochorenie COVID-19, ktoré bolo druhou najčastejšou príčinou úmrtí v SR. Najvýraznejšia nadúmrtnosť bola v skupine mladších seniorov, teda od 65 do 74 rokov. Najhoršia situácia bola v Prešovskom kraji, kde zomrelo v porovnaní s predošlými rokmi o 95 percent viac ľudí. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.povedala riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická.Takmer 5600 zomretých tvorili v novembri seniori. Oproti priemeru ich zomrelo o 56 percent viac.uviedla Podmanická s tým, že medzimesačne sa strojnásobila nadúmrtnosť aj u ľudí v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov).Prehĺbili sa rozdiely aj medzi regiónmi. V ôsmich krajoch SR sa nárast počtu úmrtí oproti predošlým piatim rokom pohyboval od 22 do 95 percent.spresnili štatistici.Najhoršia situácia bola v Prešovskom kraji, kde zomrelo o 95 percent viac ľudí ako predošlé roky. Nasledoval Košický kraj (nadúmrtnosť 78 percent) a Banskobystrický kraj (nadúmrtnosť 68 percent).podotkli z ŠÚ SR.Najčastejšími príčinami úmrtí počas novembra boli choroby obehovej sústavy. Tie tvorili 36 percent úmrtí z celkového počtu 7167. Oproti priemeru predchádzajúcich piatich rokov bol ich počet vyšší o pätinu. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Druhou najčastejšou príčinou úmrtí bolo ochorenie COVID-19, ktorému podľahlo 1443 osôb, čo predstavuje približne pätinu úmrtí.povedala riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická.Takmer 90-percentný medziročný nárast počtu úmrtí na ochorenie COVID-19 zaznamenali štatistici u ľudí v produktívnom veku (15 až 64 rokov).spresnil ŠÚ SR.Z regionálneho hľadiska mala infekcia COVID-19 najvýznamnejší podiel na všetkých úmrtiach v Trenčianskom kraji (27 percent).podotkli štatistici.Treťou najčastejšou príčinou zomierania v SR v predošlom mesiaci boli choroby dýchacej sústavy, na ktoré zomrelo 1123 ľudí a tvorili takmer 16-percentný podiel z celkového počtu zomretých.upozornili.Na štvrtom mieste boli nádory, na ktoré s výnimkou septembra a októbra zomieralo od začiatku roka 2021 menej ľudí, ako je päťročný priemer.podotkli s tým, že toto konštatovanie platí pre všetky vekové skupiny.