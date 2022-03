Naď:Zvyšujú sa počty nelegálnych prechodov zelenej hranice s Ukrajinou

Bratislava 2. marca (TASR) - Zvyšujú sa počty nelegálnych prechodov zelenej hranice SR a Ukrajiny, upozornil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) pred stredajším rokovaním vlády. Deklaroval pripravenosť Ozbrojených síl SR ďalej poskytovať asistenciu Policajnému zboru, v prípade potreby aj zvyšovať počty vojakov na hraniciach.



V súvislosti s ukrajinskými žiadosťami o materiálnu pomoc podotkol, že sa snažia pomáhať, no aj možnosti Slovenska sú obmedzené.







Minister opätovne potvrdil, že SR neplánuje poskytnúť Ukrajine stíhacie lietadlá MiG-29. „Realita je taká, že táto diskusia nikdy nebola,“ povedal.



Naď verí, že Ukrajina a Rusko sa na mierových rokovaniach dohodnú na spoločnom riešení. "Bolo by to najlepšie pre všetkých," poznamenal.