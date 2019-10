Náhla cievna mozgová príhoda sa dotýka čoraz mladších ľudí

Bratislava 29. októbra (TASR) – Náhla cievna mozgová príhoda (NCMP) sa podľa aktuálnych štatistík dotýka čoraz mladších ľudí. Štvrtina pacientov dostala mozgovú príhodu pred dosiahnutím 60. roku života a 15 percent vo veku menej ako 45 rokov. Pri príležitosti Svetového dňa NCMP na to poukázala medicínska riaditeľka medzinárodného rehabilitačného centra v Piešťanoch Adelaida Fábianová.



"Pri cievnej mozgovej príhode hrá dôležitú úlohu čas. A to nielen pri zavolaní rýchlej zdravotnej služby, ale rovnako pri následnej rehabilitácii. Čím skôr pacient absolvuje intenzívnu neurorehabilitáciu, tým skôr môže začať fungovať samostatne a vrátiť sa do súkromného aj pracovného života," priblížila šéfka piešťanského rehabilitačného centra, ktoré sa špecializuje na liečbu pacientov s neurologickými poruchami pohybu, teda napríklad aj po cievnej mozgovej príhode.



Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií postihuje NCMP vyše 35.000 Slovákov ročne. Len tretina pacientov je schopná plnohodnotne sa vrátiť späť do života. Mŕtvica je totiž najčastejšou príčinou invalidity, teda trvalého narušenia zdravia a fyzickej spôsobilosti. Viac ako 80 percent NCMP vzniká v dôsledku poruchy prekrvenia mozgu, pričom druhou najbežnejšou príčinou je krvácanie do mozgu a tiež subarachnoidálne krvácanie.



Odborníci sa zhodujú v tom, že ľudia by sa v rámci preventívnych opatrení mali vyvarovať stresu, obmedziť konzumáciu alkoholu či stravovať sa optimálne s vyváženým pomerom potravín, zeleniny a ovocia. Rovnako by nemali zabúdať ani na primeranú fyzickú aktivitu, ktorú predstavuje napríklad každodenné cvičenie v rozsahu aspoň 30 minút.



V prípade civilizačných a metabolických ochorení, akými sú napríklad vysoký krvný tlak, diabetes či obezita, je nutná pravidelná návšteva lekára. V bežnom živote by človek mal mať reálne očakávania čo sa týka dosiahnutia vytýčených cieľov. "V opačnom prípade je jeho hnacím motorom stres, ktorý je tieňový, ale dôležitý hráč vzniku mnohých ochorení – vrátane cievnej mozgovej príhody," dodala Fábianová.