POPLACH NA ŠKOLÁCH: Šutaj Eštok: Na stovkách škôl v SR nahlásili bombu

Na snímke sprava minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), minister školstva SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) a viceprezident Policajného zboru pre vnútorný poriadok a bezpečnosť Rastislav Polakovič počas tlačovej konferencie k 270 nahláseným bombovým hrozbám na Slovensku. V Bratislave 3. septembra 2024. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 3. septembra (TASR) - Na približne 270 školách na Slovensku nahlásili v utorok ráno bomby. Situáciu preverovali policajti, bombovú hrozbu zatiaľ nepotvrdili. Prípad vyšetrujú ako teroristický útok. Rezort školstva dotknutým školám odporučil prerušiť vyučovanie o 11.00 h. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informovali minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) a viceprezident Policajného zboru pre vnútorný poriadok a bezpečnosť Rastislav Polakovič.uviedol Šutaj Eštok. V každej škole podľa neho overujú, či ide o reálnu hrozbu, sú v komunikácii s príslušníkmi Policajného zboru a nasadili opatrenia. Polakovič upozornil na to, že páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na 25 rokov až doživotie.Ministerstvo školstva takisto podľa Druckera od rána vyzýva školy na kontrolu emailov, aby nedošlo k oneskoreniu prečítania a pocitu opakovania bombovej hrozby. Doplnil, že pre školy je na webe rezortu dostupný kompletný krízový plán, ako riešiť takéto udalosti. Čin dôrazne odsúdil a poukázal na to, že ak niekto žartuje, môže si zničiť celý život. Dotknutým školám a triedam v prípade možnosti odporučil zabezpečiť vyučovanie tematickými hodinami mimo školy.Polakovič spomenul aj prípad nahlásenia bômb v máji tohto roka. Na prípade podľa neho ešte stále pracujú a prebieha množstvo procesných úkonov, ktoré spočívajú v zaistení digitálnych stôp. Podotkol, že páchatelia boli aj stíhaní. V súvislosti s utorkovým prípadom školy opakovane vyzval na kontrolu spamov a všetkých emailových schránok. Ku každej škole budú podľa jeho slov pristupovať individuálne.Prezident SR Peter Pellegrini dôrazne odsudzuje bombové hrozby na základných školách. Verí zároveň, že páchatelia budú čím skôr odhalení a potrestaní. Konštatuje to na sociálnej sieti v reakcii na to, že na stovkách škôl na Slovensku nahlásili v utorok ráno bombu." poznamenal Pellegrini.Zásah do vyučovania tisícov detí, strach ich rodičov a stres stoviek učiteľov je podľa neho výsledkom odsúdeniahodného konania niekoho, kto si buď neuvedomuje dôsledky svojich činov, alebo hlboko pohŕda prácou pedagógov, policajtov i obavami rodičov. Pripomenul tiež, že takéto správy sa množia vo viacerých oblastiach, spôsobujú čoraz väčšie obavy, komplikácie i hospodárske škody, a preto si zasluhujú prísny trest." odkázal Pellegrini.Školy, v ktorých v utorok ráno nahlásili bombu, by mali o 11.00 h prerušiť vyučovanie. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) s tým, že to odporučili riaditeľom škôl. Verí, že ide o planý poplach, no bezpečnosť detí je podľa jeho slov najdôležitejšia.Pre bombovú hrozbu na stovkách škôl na Slovensku začala polícia trestné stíhanie. Vedie ho vo veci teroristického útoku. Na utorkovej tlačovej to uviedol viceprezident Policajného zboru pre vnútorný poriadok a bezpečnosť Rastislav Polakovič.Traumatizovanie detí nahlasovaním bombových hrozieb na školách je prejavom perfídnosti, ktorý pre jeho závažnosť vyvolá nekompromisnú reakciu orgánov činných v trestnom konaní. Na sociálnej sieti to vyhlásil generálny prokurátor Maroš Žilinka.zdôraznil Žilinka.Prípad vyšetrujú ako teroristický útok.Na viacerých základných školách (ZŠ) v bratislavskej Petržalke nahlásili v utorok ráno bomby. Išlo o ZŠ Černyševského, Nobelovo námestie, Tupolevova, Dudova, Holíčska, Gessayova a Pankúchova. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Petržalky Mária Halašková." skonštatovala Halašková.V žiadnej z dotknutých základných škôl sa prítomnosť bomby nepotvrdila, rovnako tak neboli zistené ani iné zariadenia či látky. Žiaci sa tak mohli opäť vrátiť do tried." doplnila Halašková.Bombu v utorok ráno nahlásili napríklad aj na Základnej škole v Bernolákove.Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) na sociálnej sieti potvrdil, že sa opätovne objavili vyhrážky školám o bombových atentátoch.odkázal Drucker. Ubezpečil, že situáciu zodpovedne monitorujú a zaisťujú bezpečnosť v spolupráci s ministerstvom vnútra a príslušnými policajnými zložkami. Rezorty školstva a vnútra zároveň zvolali spoločný brífing na tému aktuálnej bezpečnostnej situácie na školách.