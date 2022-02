Náhrady za obmedzenie v Nature 2000 dosiahli 11,1 milióna eur

Bratislava 2. februára (TASR) - Náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania v chránených územiach Natura 2000 dosiahli od roku 2018 do 2020 vyše 11,1 milióna eur. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) avizuje, že plánuje v najbližšom roku doplniť zoznam území európskeho významu, ako aj programy starostlivosti o chránené vtáčie územia (CHVÚ). Vyplýva to z informácie envirorezortu o Nature 2000, ktorú zobrala vláda v stredu na vedomie.



Národný zoznam území európskeho významu sa má doplniť o 97 lokalít s rozlohou 10.201 hektárov. Ministerstvo poukazuje na zložité vlastnícke vzťahy k pozemkom. "Vysoký počet vlastníkov a existujúci stav evidencie v katastri nehnuteľností okrem iného zvyšuje náročnosť prípravy podkladov na rokovania, neumožňuje identifikovať všetkých aktuálnych vlastníkov, správcov, nájomcov dotknutých pozemkov a následné prerokovania," konštatuje v materiáli.



V prípade chránených vtáčích území je zase potrebné prijať jednotlivé programy starostlivosti. "V prípade 20 zo 41 CHVÚ zatiaľ nebola táto povinnosť splnená," tvrdí ministerstvo životného prostredia. Dodáva, že schválenie programov je nevyhnutným predpokladom na čerpanie eurofondov.



Vytvorenie európskej sústavy chránených území Natura 2000 bolo jedným zo záväzkov Slovenska pri vstupe do Európskej únie. Cieľom bolo zachovanie prírodného dedičstva. Jej sústavu tvoria dva typy území - CHVÚ a územia európskeho významu (ÚEV).