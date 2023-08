Najčastejšie kandidujú do septembrových volieb podnikatelia

Bratislava 23. augusta (TASR) - Najčastejšie kandidujú do septembrových parlamentných volieb podnikatelia. Na kandidátnych listinách si tento údaj v kolónke zamestnanie uviedlo 198 kandidátov. Nasleduje údaj dôchodca, ktorý si napísalo 153 kandidátov. Kandiduje tiež 143 starostov a primátorov, 133 manažérov či 133 poslancov parlamentu. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR.



Do parlamentu by sa tiež chcelo dostať 121 živnostníkov, 119 riaditeľov, 85 konateľov, 61 právnikov, 55 projektových manažérov, 49 lekárov, 41 štátnych zamestnancov, ako aj 39 učiteľov a 30 pedagógov a pedagogických pracovníkov.



"Medzi zamestnaniami osôb, ktoré sa uchádzajú o priazeň voličov, nájdeme okrem iného aj dobrovoľne nezamestnaného, žeriavničku, biblistu, analytika západného balkánu, olympionika na dôchodku, ale aj poslankyňu parlamentu veriacu v silu ideálov či bojovníka proti mafii," uviedli z odboru komunikácie ŠÚ SR. Niektorí kandidujúci svoje profesie zadali v angličtine, na kandidátkach sa objavil napríklad údaj "customer support technican" či "customer service agent".



Kandidátne listiny predložilo 24 politických strán alebo hnutí a jedna koalícia. Zaregistrovaných bolo 2722 kandidátov. Viacerí z nich však už z boja o kreslo v parlamente vypadli.



Kandidáti sa totiž môžu svojej kandidatúry vzdať alebo ich môže strana odvolať. Urobiť tak môžu najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 28. septembra. Aj strana alebo koalícia môže do 28. septembra vziať späť celú kandidátnu listinu.



Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Volebná kampaň sa začala 9. júna, končí sa 48-hodinovým volebným moratóriom.