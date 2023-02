Najčastejšou chybou pri kúrení je spaľovanie mokrého a surového dreva

Bratislava 5. februára (TASR) - Najčastejšou chybou pri kúrení drevom je spaľovanie mokrého a surového dreva. Ďalšou je príliš skoré regulovanie prívodu vzduchu na horenie. Kúriť by sa malo len vysušeným drevom alebo drevenými briketami. Pre TASR to uviedol špecialista na kvalitu ovzdušia Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Martin Tršo.



"Drevo priamo z lesa obsahuje veľa vody, až 50 percent, ktorá sa pri horení odparuje, drevo veľmi dymí, hrozí zanášanie spalinových ciest dechtom a sadzami a zhoršenie kvality okolitého ovzdušia," priblížil Tršo. Je preto podľa neho potrebné vysušiť drevo čo najlepšie.



Pre dosiahnutie 20 percent vody v dreve je nutné ho sušiť jeden až dva roky, a to podľa druhu dreva. Sušiť ho treba zakryté na prevetrávanom mieste. "Surové, veľmi vlhké drevo musí byť odvetrávané, inak hrozí biologický rozklad, pri ktorom dochádza k úbytku horľaviny a tiež pevnosti dreva," poukázal špecialista.



Vysvetlil, že mokré drevo, na to aby horelo, sa musí priamo v ohnisku vysušiť. Ak je v ňom veľa vody, značná časť energie z dreva sa spotrebuje len na vysušenie dreva. Spáli sa tak podľa Trša dvakrát viac paliva, čím trpí aj spotrebič.



"Vlhkosť dreva má veľký vplyv na výhrevnosť paliva. Kým kúrenie mokrým drevom vám poskytne energiu na jednu vykurovaciu sezónu, suché drevo vám vystačí na tri pri rovnakom objeme," skonštatoval Tršo. Doplnil, že úspora v objeme 66 percent financií je pre každého relevantná.



Problematiku vykurovania rieši SAŽP aj v rámci svojho projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia.