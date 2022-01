Rada prokurátorov sa tento rok venovala i pripomienkovaniu súdnej mapy

Bratislava 3. januára (TASR) - Rada prokurátorov v roku 2021 najčastejšie uplatňovala svoju kompetenciu v podobe vyjadrení k vymenovaniu prokurátorov do funkcie. TASR to uviedol predseda Rady prokurátorov Stanislav Jakubčík.



"Rada prokurátorov za pomerne krátky čas na záver kalendárneho roka zvolila historicky prvú databázu prísediacich Najvyššieho správneho súdu SR za prokurátorov, vďaka čomu sa môže krátko po prijatí zodpovedajúcej legislatívy opätovne rozhodovať o disciplinárnej zodpovednosti prokurátorov," pokračoval v bilancovaní Jakubčík. Databázu prísediacich tvorí 24 prokurátorov.



"Za ďalšiu výzvu sme považovali, v súvislosti so skončením funkčného obdobia prevažne okresných prokurátorov a realizáciou výberových konaní, zabezpečenie vyjadrenia rady k vymenovaniu do funkcie niekoľko desiatok okresných prokurátorov," podotkol s tým, že práve túto kompetenciu rada uplatňovala najčastejšie.



"Rada sa tiež v priebehu kalendárneho roka 2021 aktívne zapojila do pripomienkovania, rozporovania, diskusií a ďalšej aktívnej účasti v súvislosti s legislatívnymi úpravami týkajúcimi sa projektu novej súdnej mapy, novou koncepciou správnych súdov a novelizáciou trestnoprávnych kódexov," priblížil Jakubčík.



Zmeny a doplnenia trestnoprávnych kódexov by podľa neho mohli napomôcť k "zrýchleniu, zefektívneniu a zjednodušeniu trestného konania a efektívneho postihu páchateľov trestnej činnosti, a to aj v súvislosti s novými a nie jednoznačne postihovanými formami kriminality".



Naopak, projekt novej súdnej mapy a s tým súvisiace zmeny sídel i obvodov prokuratúry boli podľa jeho slov v odbornej verejnosti a aj Radou prokurátorov prijaté rozpačito.



Do nového kalendárneho roka vstupuje rada okrem iného aj s projektom morálneho oceňovania prokurátorov a potrebou zmien a doplnení etického kódexu prokurátorov. "Ten bol prijatý pred šiestimi rokmi a vyžaduje si úpravy. Naplnenie oboch projektov by prispelo k zvýšeniu kultúry v rámci prokuratúry ako inštitúcie," uzavrel Jakubčík.