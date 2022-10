Linka pomoci na poruchy príjmu potravy zaznamenala za rok 1175 hovorov

Bratislava 2. októbra (TASR) - Linka pomoci špecializovaná na poruchy príjmu potravy (PPP) zaznamenala za prvý rok existencie 1175 hovorov. Z kapacitných dôvodov bolo možné odpovedať na každý druhý. Najdlhší telefonát mal 100 minút. TASR o tom informovala Martina Novotová z organizácie Chuť žiť, ktorá za linkou stojí.



Na linku pomoci volajú ženy aj muži rôzneho veku - najstaršia volajúca mala vyše 70 rokov, najmladšia 13. Súčasťou dištančného poradenstva je aj e-mailová poradňa. Obe služby sú bezplatné a anonymné. "Počas roka svojho fungovania za sebou nesie 195 hodín telefonovania a 652 hodín mailového poradenstva," priblížila zakladateľka organizácie Valentína Sedileková.



Cieľom linky je stabilizovať a upokojiť ľudí v krízovej situácii, prípadne ich dostať do bezpečia. Využívajú ich aj rodina a blízki pacientov s PPP, resp. v prípade podozrenia na ochorenie. "Je to niekedy náročné v tom, že nevieme, ako situácia dopadne, ako sa klient po upokojení rozhodne a čo skutočne spraví so svojím životom. Nevieme, či nájde dlhodobú pomoc, či sa uzdraví, chýba spätná väzba. Reagovať môžeme len na akútnu situáciu," ozrejmila psychologička v Chuť žiť Kristína Púčeková.



Chuť žiť je nezisková organizácia pracujúca s osobami trpiacimi PPP. Poskytuje psychologické a nutričné poradenstvo, stacionáre pre pacientov či pre rodičov, rôzne liečebno-vzdelávacie programy a aktívne šíri osvetu. Linku pomoci môže podporiť aj verejnosť prostredníctvom jednorazového alebo pravidelných príspevkov.